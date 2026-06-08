Campeão pelo Vitória na base faz sucesso na Ásia; conheça história

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Ex-jogador do Esporte Clube Vitória e natural de Feira de Santana, o centroavante Edson Júnior foi anunciado como reforço do Shan United, equipe que disputa a primeira divisão de Myanmar. O jogador de 27 anos retorna ao futebol asiático após passagem pela Tailândia.

“Estou muito feliz por essa oportunidade. Vou trabalhar muito para ajudar a equipe e fazer uma grande temporada”, destaca Edson, que deu seus primeiros passos na escolinha Arena Humildes, que fica na Princesinha do Sertão.

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“Foi aqui que tudo começou. Tenho muito orgulho das minhas raízes e de representar Humildes por onde passo”, afirma Edson sobre o distrito onde cresceu.

Formado na base do Leão da Barra, Edson se sagrou campeão da Copa do Nordeste Sub-20 em 2019. Pelo time profissional, o atacante não conseguiu espaço e disputou apenas um jogo: o empate por 2 a 2 com a Juazeirense pelo Campeonato Baiano de 2020.

Carreira de Edson Júnior

Além do Vitória, Edson Júnior passou por clubes como Jacuipense, Santa Cruz, Confiança, Doce Mel, SSA FC e Petrolina. No exterior, atuou em Portugal, por Marinhense e Santa Marta, e na Tailândia, por Nakhonsi United, Saraburi United e Moangtrang United.

Edson retornou ao Brasil em março deste ano, após oito meses atuando no Moantrang United, na Tailândia. O novo desafio marca a quarta passagem dele no exterior.