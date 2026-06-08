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E.C.VITÓRIA

Sócios do Vitória ganham um mês de graça para renovações e adesões

Leão da Barra mira alcançar 60 mil associados

João Grassi
Por
Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória iniciou uma campanha promocional para estimular a adesão de novos sócios e a renovação dos atuais no programa 'Sou Mais Vitória'. Entre esta segunda-feira, 8, e o próximo dia 30 de junho, quem escolher o plano anual terá o primeiro mês gratuito.

O torcedor interessado paga o equivalente a 11 mensalidades, mas garante acesso a todos os benefícios durante o período de 12 meses. A condição especial é válida apenas para novas associações e renovações com vigência anual.

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A ação faz parte da campanha 'Além das 4 Linhas', lançada pelo Vitória com o objetivo de fortalecer e valorizar sua base de sócios. O Rubro-Negro mira alcançar a marca de 60 mil assinaturas no programa de sócios.

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Números atualizados

No momento da publicação desta matéria, o Vitória possui conta com 54.100 associados ativos. O clube bem alcançando números importantes no Sou Mais Vitória em meio a uma temporada de sucesso dentro de campo.

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esporte clube vitória

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