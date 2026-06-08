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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

IMTERMINÁVEL

Ex-Vitória acerta com novo clube após deixar time antes de estrear

Atacante de 36 anos chegou a 26 clubes na carreira com acerto

Lucas Vilas Boas
Por
Walter jogou no Vitória em 2021
Walter jogou no Vitória em 2021 - Foto: Divulgação

Um mês depois de deixar o Farroupilha, do Rio Grande do Sul, antes mesmo de estrear, o atacante Walter foi anunciado oficialmente como novo reforço do Aquidauanense para a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B de 2026.

O jogador de 36 anos defendeu o Atlético de Alagoinhas no início da temporada em sete partidas durante o Campeonato Baiano, com nenhum gol marcado. Ele chegou a assinar contrato no dia 9 de maio com o Ferroupilha, mas deixou o clube no dia 17 do mesmo mês, apontando a gravidez da esposa como principal motivo.

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Walter foi um dos principais jogadores da campanha do CRA, rival do Aquidauanense, que fez sua primeira participação no futebol profissional. O atacante marcou quatro gols em nove partidas, contribuindo para o acesso à Série A do campeonato estadual.

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Revelado pelo Internacional, o jogador defendeu o Vitória durante curta passagem em 2021, mas fez apenas quatro partidas de vermelho e preto.

Ele também soma passagens propor Porto-POR, Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico-PR, Atlético-GO, Paysandu, CSA, São Caetano, Botafogo-SP, Santa Cruz, Amazonas, Goiânia, Afogados da Ingazeira, Pelotas, São Borja, Guarany-AL e Tupy de Jussara.Ele também soma passagens

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esporte clube vitória Walter

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