Vitória volta a vencer jogo de título no Barradão após 22 anos

A torcida do Esporte Clube Vitória iniciou a semana feliz após ter lotado o Estádio Manoel Barradas, no último sábado, 6, e ter saído com o título da Copa do Nordeste 2026. O feito foi ainda mais marcante por quebrar o tabu de 16 anos sem o troféu, mas também por não ser campeão vencendo uma decisão em casa há 22 anos.

Entre o ano de 2004 e junho deste ano, o Vitória disputou sete finais, sendo seis de Campeonato Baiano e uma da Copa do Brasil dentro do Barradão. A última vez que o Vitória saiu campeão vencendo o jogo decisivo em casa foi em 2004, quando conquistou o Baianão em cima do Bahia.

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O primeiro duelo das finais do Baiano de 2004 foi 1 a 1, com mando de campo do rival, enquanto a decisão aconteceu no Barradão. Em território rubro-negro, a partida foi vencida por 1 a 0 pelo Leão da Barra, com gol de Erivélton, aos 41 minutos do primeiro tempo.

Campeonato Baiano

O Vitória saiu com o título em diversas ocasiões dentro desses 22 anos. Ao todo, foram seis decisões no Estádio Manoel Barradas, em que o Colossal foi campeão quatro vezes e em duas saiu derrotado. No entanto, mesmo quando ficou com a taça, o Rubro-Negro não ganhou a partida.

➡ 2009

Jogo de ida: Bahia 1 x 2 Vitória - Pituaçu;

Jogo de volta: Vitória 2 x 2 Bahia - Barradão.

Vitória campeão pelo placar agregado

➡ 2010

Jogo de ida: Bahia 0 x 1 Vitória - Pituaçu;

Jogo de volta: Vitória 1 x 2 Bahia - Barradão.

Vitória campeão por vantagem de campanha

➡ 2013

Jogo de ida: Bahia 3 x 7 Vitória - Arena Fonte Nova;

Jogo de volta: Vitória 1 x 1 Bahia - Barradão.

Vitória campeão pelo agregado

➡ 2017

Jogo de ida: Bahia 1 x 1 Vitória - Arena Fonte Nova;

Jogo de volta: Vitória 0 x 0 Bahia - Barradão.

Vitória campeão por vantagem de melhor campanha

➡ 2018

Jogo de ida: Bahia 2 x 1 Vitória - Arena Fonte Nova;

Jogo de volta: Vitória 0 x 1 Bahia - Barradão.

Bahia campeão pelo placar agregado

➡ 2025

Jogo de ida: Bahia 2 x 0 Vitória - Arena Fonte Nova;

Jogo de volta: Vitória 1 x 1 Bahia - Barradão.

Bahia campeão pelo placar agregado

Copa do Brasil

Em 2010, o Vitória emendou uma campanha de finalista da Copa do Brasil. Na ocasião, o Leão superou o Corinthians-AL, Naútico, Goiás, Vasco, Atlético Goianiense, até encontrar o Santos na final.

Contra o time de Neymar, o Rubro-Negro até ganhou o jogo da volta em casa, mas não foi o suficiente para levar o título. O agregado terminou 3x2 para os paulistas.

Copa do Nordeste

Até conquistar a taça da Copa do Nordeste deste ano, no sábado, a última taça da competição regional havia sido em 2010. O título foi conquistado diante do ABC, de virada, por 2x1. Contudo, o jogo foi disputado no estádio Frasqueirão, em Natal-RN, em partida única.