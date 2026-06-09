E.C.VITÓRIA
Vitória volta a vencer jogo de título no Barradão após 22 anos
Leão da Barra não confirmava nenhum título no seu estádio desde 2004
A torcida do Esporte Clube Vitória iniciou a semana feliz após ter lotado o Estádio Manoel Barradas, no último sábado, 6, e ter saído com o título da Copa do Nordeste 2026. O feito foi ainda mais marcante por quebrar o tabu de 16 anos sem o troféu, mas também por não ser campeão vencendo uma decisão em casa há 22 anos.
Entre o ano de 2004 e junho deste ano, o Vitória disputou sete finais, sendo seis de Campeonato Baiano e uma da Copa do Brasil dentro do Barradão. A última vez que o Vitória saiu campeão vencendo o jogo decisivo em casa foi em 2004, quando conquistou o Baianão em cima do Bahia.
O primeiro duelo das finais do Baiano de 2004 foi 1 a 1, com mando de campo do rival, enquanto a decisão aconteceu no Barradão. Em território rubro-negro, a partida foi vencida por 1 a 0 pelo Leão da Barra, com gol de Erivélton, aos 41 minutos do primeiro tempo.
Leia Também:
Campeonato Baiano
O Vitória saiu com o título em diversas ocasiões dentro desses 22 anos. Ao todo, foram seis decisões no Estádio Manoel Barradas, em que o Colossal foi campeão quatro vezes e em duas saiu derrotado. No entanto, mesmo quando ficou com a taça, o Rubro-Negro não ganhou a partida.
➡ 2009
- Jogo de ida: Bahia 1 x 2 Vitória - Pituaçu;
- Jogo de volta: Vitória 2 x 2 Bahia - Barradão.
Vitória campeão pelo placar agregado
➡ 2010
- Jogo de ida: Bahia 0 x 1 Vitória - Pituaçu;
- Jogo de volta: Vitória 1 x 2 Bahia - Barradão.
Vitória campeão por vantagem de campanha
➡ 2013
- Jogo de ida: Bahia 3 x 7 Vitória - Arena Fonte Nova;
- Jogo de volta: Vitória 1 x 1 Bahia - Barradão.
Vitória campeão pelo agregado
➡ 2017
- Jogo de ida: Bahia 1 x 1 Vitória - Arena Fonte Nova;
- Jogo de volta: Vitória 0 x 0 Bahia - Barradão.
Vitória campeão por vantagem de melhor campanha
➡ 2018
- Jogo de ida: Bahia 2 x 1 Vitória - Arena Fonte Nova;
- Jogo de volta: Vitória 0 x 1 Bahia - Barradão.
Bahia campeão pelo placar agregado
➡ 2025
- Jogo de ida: Bahia 2 x 0 Vitória - Arena Fonte Nova;
- Jogo de volta: Vitória 1 x 1 Bahia - Barradão.
Bahia campeão pelo placar agregado
Copa do Brasil
Em 2010, o Vitória emendou uma campanha de finalista da Copa do Brasil. Na ocasião, o Leão superou o Corinthians-AL, Naútico, Goiás, Vasco, Atlético Goianiense, até encontrar o Santos na final.
Contra o time de Neymar, o Rubro-Negro até ganhou o jogo da volta em casa, mas não foi o suficiente para levar o título. O agregado terminou 3x2 para os paulistas.
Copa do Nordeste
Até conquistar a taça da Copa do Nordeste deste ano, no sábado, a última taça da competição regional havia sido em 2010. O título foi conquistado diante do ABC, de virada, por 2x1. Contudo, o jogo foi disputado no estádio Frasqueirão, em Natal-RN, em partida única.