CBF avalia e Vitória pode ter retorno antecipado aos gramados

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Após a conquista da Copa do Nordeste 2026 no último sábado, 6, o Esporte Clube Vitória entra num período de férias durante a pausa da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. Inicialmente, o Leão da Barra só voltaria a jogar no dia 22 de julho, mas essa data pode sofrer uma alteração.

O Vitória enfrentaria o Vasco da Gama em 22 de julho, no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avalia antecipar a partida para o dia 17, uma quarta-feira. A informação foi passada pelo presidente Fábio Mota, em entrevista ao Resenha do Leão 1899.

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A possibilidade da antecipação acontece por causa da classificação do Vasco aos playoffs da Copa Sul-Americana. O clube carioca tem compromisso previsto para o mesmo dia, o que obrigaria a mudança de data ser realizada.

Botafogo vs Vitória pode ser marcado

Vale lembrar que o Vitória ainda tem um jogo atrasado no Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo, pela rodada 4. Se o compromisso contra o Vasco ter antecipação confirmada, Rubro-Negro e Glorioso devem duelar justamente no dia 22, no Nilton Santos.

Por causa da pausa para o Mundial, o elenco do Vitória entra de recesso e agora só se reapresenta em 26 de junho, uma sexta-feira, pela manhã, no CT Manoel Pontes Tanajura.