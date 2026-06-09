Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

CBF avalia e Vitória pode ter retorno antecipado aos gramados

Leão da Barra entrou de recesso após conquistar a Copa do Nordeste

João Grassi
Por
Vitória 2x1 Vasco da Gama - Brasileirão 2025
Vitória 2x1 Vasco da Gama - Brasileirão 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após a conquista da Copa do Nordeste 2026 no último sábado, 6, o Esporte Clube Vitória entra num período de férias durante a pausa da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. Inicialmente, o Leão da Barra só voltaria a jogar no dia 22 de julho, mas essa data pode sofrer uma alteração.

O Vitória enfrentaria o Vasco da Gama em 22 de julho, no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avalia antecipar a partida para o dia 17, uma quarta-feira. A informação foi passada pelo presidente Fábio Mota, em entrevista ao Resenha do Leão 1899.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A possibilidade da antecipação acontece por causa da classificação do Vasco aos playoffs da Copa Sul-Americana. O clube carioca tem compromisso previsto para o mesmo dia, o que obrigaria a mudança de data ser realizada.

Leia Também:

SELEÇÃO!

Além do título: Vitória é maioria no time ideal da Copa do Nordeste
Além do título: Vitória é maioria no time ideal da Copa do Nordeste imagem

IMTERMINÁVEL

Ex-Vitória acerta com novo clube após deixar time antes de estrear
Ex-Vitória acerta com novo clube após deixar time antes de estrear imagem

E.C.VITÓRIA

Presidente revela contratação encaminhada de camisa 9 para o Vitória
Presidente revela contratação encaminhada de camisa 9 para o Vitória imagem

Botafogo vs Vitória pode ser marcado

Vale lembrar que o Vitória ainda tem um jogo atrasado no Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo, pela rodada 4. Se o compromisso contra o Vasco ter antecipação confirmada, Rubro-Negro e Glorioso devem duelar justamente no dia 22, no Nilton Santos.

Por causa da pausa para o Mundial, o elenco do Vitória entra de recesso e agora só se reapresenta em 26 de junho, uma sexta-feira, pela manhã, no CT Manoel Pontes Tanajura.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas