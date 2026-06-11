Maratona: Vitória é o segundo time da Série A que mais jogou em 2026

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Com um total de quatro competições disputadas, o Esporte Clube Vitória atravessou maratonas para cumprir seus compromissos em 2026. Entre sequências de jogos, viagens e duelos decisivos, o Leão da Barra se tornou um dos clubes que mais entraram em campo na temporada.

Com um total de 40 partidas até aqui, o Vitória é a segunda equipe da Série A do Brasileirão que mais jogou no ano. O Rubro-Negro perde apenas por uma para a Chapecoense, outra agremiação que esteve envolvida até o fim de um torneio regional.

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O calendário rubro-negro está dividido da seguinte maneira: Campeonato Baiano (11 jogos), Copa do Nordeste (10 jogos), Campeonato Brasileiro (17 jogos até aqui) e Copa do Brasil (2 jogos até aqui)

Clubes da Série A com mais jogos em 2026

Chapecoense: 41

Vitória : 40

: 40 Botafogo: 39

Palmeiras e Flamengo: 38

Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro e Grêmio: 37

Pausa para a Copa do Mundo

Com a pausa já iniciada para a Copa do Mundo, o elenco do Vitória entra de recesso e agora só se reapresenta em 26 de junho, uma sexta-feira, pela manhã, no CT Manoel Pontes Tanajura.

"Essa pausa vai ser importante para a gente dar uma recuperada fisicamente e mentalmente também, porque está bem corrido. A gente está praticamente uma semana fora de casa já, dentro de hotel, sem ver a família, somente saindo para se alimentar e voltando pra dentro do quarto", desabafou Renato Kayzer após o jogo de ida das finais do Nordestão.