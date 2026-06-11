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PUXADO!

Maratona: Vitória é o segundo time da Série A que mais jogou em 2026

Leão da Barra já entrou em campo por quatro competições diferentes na temporada

João Grassi
Por
Vitória 2x0 Internacional
Vitória 2x0 Internacional - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com um total de quatro competições disputadas, o Esporte Clube Vitória atravessou maratonas para cumprir seus compromissos em 2026. Entre sequências de jogos, viagens e duelos decisivos, o Leão da Barra se tornou um dos clubes que mais entraram em campo na temporada.

Com um total de 40 partidas até aqui, o Vitória é a segunda equipe da Série A do Brasileirão que mais jogou no ano. O Rubro-Negro perde apenas por uma para a Chapecoense, outra agremiação que esteve envolvida até o fim de um torneio regional.

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O calendário rubro-negro está dividido da seguinte maneira: Campeonato Baiano (11 jogos), Copa do Nordeste (10 jogos), Campeonato Brasileiro (17 jogos até aqui) e Copa do Brasil (2 jogos até aqui)

Clubes da Série A com mais jogos em 2026

  • Chapecoense: 41
  • Vitória: 40
  • Botafogo: 39
  • Palmeiras e Flamengo: 38
  • Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro e Grêmio: 37

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Pausa para a Copa do Mundo

Com a pausa já iniciada para a Copa do Mundo, o elenco do Vitória entra de recesso e agora só se reapresenta em 26 de junho, uma sexta-feira, pela manhã, no CT Manoel Pontes Tanajura.

"Essa pausa vai ser importante para a gente dar uma recuperada fisicamente e mentalmente também, porque está bem corrido. A gente está praticamente uma semana fora de casa já, dentro de hotel, sem ver a família, somente saindo para se alimentar e voltando pra dentro do quarto", desabafou Renato Kayzer após o jogo de ida das finais do Nordestão.

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esporte clube vitória

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