Conheça os campeões mundiais pela Seleção Brasileira que já foram presos

A prisão civil do ex-zagueiro Ricardo Rocha, campeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa de 1994, reacendeu a lembrança de outros jogadores que fizeram parte da história da Amarelinha e que, em algum momento após o sucesso nos gramados, enfrentaram problemas com a Justiça.

O ex-defensor foi detido nesta quarta-feira, 10, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, em cumprimento a uma decisão judicial relacionada a um processo de pensão alimentícia. O episódio colocou novamente em evidência uma lista de atletas consagrados que já passaram pela mesma situação ou responderam a investigações que culminaram em prisões.

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Campeões do mundo que tiveram passagens pela prisão

Ricardo Rocha (1994)

O ex-zagueiro foi preso nesta quarta-feira, 10, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, em cumprimento a uma ordem judicial expedida pela 16ª Vara de Família de Fortaleza. O processo está relacionado ao pagamento de pensão alimentícia.

Romário (1994)

Principal nome do tetracampeonato brasileiro nos Estados Unidos, Romário foi preso em 2009 após determinação judicial por atraso no pagamento de pensão alimentícia destinada a dois de seus filhos. Na época, a dívida ultrapassava R$ 80 mil.

Viola (1994)

O ex-atacante foi preso em 2012 após a polícia encontrar armas e munições em sua residência durante uma ocorrência relacionada à disputa pela guarda do filho. Em 2026, ele foi condenado por porte ilegal de arma de fogo, mas teve a pena convertida em prestação de serviços comunitários.

Ronaldinho Gaúcho (2002)

Em um dos episódios mais repercutidos do futebol mundial, Ronaldinho e seu irmão Roberto Assis foram presos no Paraguai em 2020 após entrarem no país utilizando passaportes falsificados. O ex-camisa 10 permaneceu 171 dias sob custódia entre prisão preventiva e domiciliar.

Anderson Polga (2002)

Integrante da seleção pentacampeã, o ex-zagueiro foi preso em Porto Alegre, em 2023, por determinação da Justiça em um processo envolvendo pensão alimentícia. Os detalhes do caso correm sob segredo de Justiça.

Edilson Capetinha (2002)

O ex-atacante acumula diferentes passagens pela prisão por atraso no pagamento de pensão alimentícia. A mais recente ocorreu em Salvador, em 2017. Antes disso, ele já havia sido detido em outras duas ocasiões pelo mesmo motivo.

Além dos campeões mundiais

Outros jogadores que tiveram passagens importantes pela Seleção Brasileira também acabaram envolvidos em episódios judiciais que resultaram em prisão.

Daniel Alves

O ex-lateral ficou preso por 14 meses na Espanha após ser acusado de agressão sexual contra uma jovem em Barcelona. Condenado em primeira instância, ele foi liberado mediante pagamento de fiança. Em 2025, a condenação foi anulada pela Justiça espanhola por insuficiência de provas.

Robinho

O ex-atacante está preso desde março de 2024 após decisão do Superior Tribunal de Justiça que validou no Brasil a condenação aplicada pela Justiça italiana. Ele cumpre pena de nove anos por participação em um estupro coletivo ocorrido em Milão, em 2013.

Edmundo

Ídolo de Vasco e Palmeiras, Edmundo foi preso em 2011 em decorrência de uma condenação ligada a um acidente de trânsito ocorrido em 1995, no Rio de Janeiro, que resultou na morte de três pessoas.

Renato Gaúcho

Em 1996, quando ainda defendia o Fluminense, o ex-atacante foi preso por atraso no pagamento da pensão alimentícia da filha Carolina Portalupi. Ele permaneceu poucas horas detido.

Douglas Costa

O ex-jogador de Grêmio, Seleção Brasileira e outros clubes teve prisão decretada pela Justiça de Porto Alegre em 2025 por falta de pagamento de pensão alimentícia. A dívida ultrapassava R$ 490 mil.

Jô

O ex-atacante do Corinthians e da Seleção Brasileira foi preso em 2025 por atraso no pagamento de pensão alimentícia. A Justiça apontou um débito acumulado de 12 meses. Esta foi a quarta prisão do jogador pelo mesmo motivo.