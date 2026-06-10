Campeão do mundo pelo Brasil é preso ao embarcar para a Copa nos EUA

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O nome do ex-zagueiro Ricardo Rocha, um dos integrantes da campanha do tetracampeonato da Seleção Brasileira em 1994, voltou aos noticiários nesta quarta-feira, 10, após o cumprimento de uma ordem de prisão civil contra o ex-atleta.

A ação ocorreu no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde Ricardo Rocha estava prestes a embarcar para os Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela imprensa, ele seguiria viagem para atuar em atividades ligadas à cobertura da Copa do Mundo.

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A determinação judicial foi expedida pela 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, no Ceará, em um processo relacionado ao pagamento de pensão alimentícia. Conforme a decisão, a ordem tem validade até abril de 2028. O documento também prevê que o ex-jogador seja colocado em liberdade após o cumprimento de 45 dias de prisão, desde que não haja novas determinações judiciais em aberto.

Em manifestação enviada à imprensa, os advogados de Ricardo Rocha alegaram que o episódio está ligado a divergências sobre a execução de uma decisão da Justiça. A defesa afirmou ainda que a medida que deu origem à prisão já foi anulada judicialmente.

Defesa se manifesta

"Em razão das notícias veiculadas nesta data envolvendo o nome de Ricardo Rocha, sua defesa vem esclarecer que o episódio decorreu de uma divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento da decisão judicial, questão que foi imediatamente submetida à análise e esclarecida perante o Poder Judiciário.

Após os esclarecimentos apresentados pela defesa, a medida foi prontamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação.

Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, antes da conclusão dos esclarecimentos necessários.

O ex-atleta sempre pautou sua trajetória pelo respeito às instituições, transparência e cumprimento de suas obrigações, permanecendo à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos cabíveis.

Com a revogação da medida, Ricardo Rocha segue normalmente sua agenda profissional, inclusive sua viagem aos Estados Unidos, onde participará da cobertura da Copa do Mundo.”