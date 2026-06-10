Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Campeão do mundo pelo Brasil é preso ao embarcar para a Copa nos EUA

Ex-zagueiro da Seleção Brasileira foi detido no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Ex-zagueiro Ricardo Rocha
Ex-zagueiro Ricardo Rocha - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O nome do ex-zagueiro Ricardo Rocha, um dos integrantes da campanha do tetracampeonato da Seleção Brasileira em 1994, voltou aos noticiários nesta quarta-feira, 10, após o cumprimento de uma ordem de prisão civil contra o ex-atleta.

A ação ocorreu no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde Ricardo Rocha estava prestes a embarcar para os Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela imprensa, ele seguiria viagem para atuar em atividades ligadas à cobertura da Copa do Mundo.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COPA A TARDE

Irmãos sim, inimigos também: os irmãos na Copa do Mundo de 2026
Irmãos sim, inimigos também: os irmãos na Copa do Mundo de 2026 imagem

INJUSTIÇADO?

Marinho revela "frustração" por falta de chances na Seleção Brasileira
Marinho revela "frustração" por falta de chances na Seleção Brasileira imagem

COPA DO MUNDO

Irã impõe condição dura para não abandonar jogos da Copa do Mundo
Irã impõe condição dura para não abandonar jogos da Copa do Mundo imagem

A determinação judicial foi expedida pela 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, no Ceará, em um processo relacionado ao pagamento de pensão alimentícia. Conforme a decisão, a ordem tem validade até abril de 2028. O documento também prevê que o ex-jogador seja colocado em liberdade após o cumprimento de 45 dias de prisão, desde que não haja novas determinações judiciais em aberto.

Em manifestação enviada à imprensa, os advogados de Ricardo Rocha alegaram que o episódio está ligado a divergências sobre a execução de uma decisão da Justiça. A defesa afirmou ainda que a medida que deu origem à prisão já foi anulada judicialmente.

Defesa se manifesta

"Em razão das notícias veiculadas nesta data envolvendo o nome de Ricardo Rocha, sua defesa vem esclarecer que o episódio decorreu de uma divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento da decisão judicial, questão que foi imediatamente submetida à análise e esclarecida perante o Poder Judiciário.

Após os esclarecimentos apresentados pela defesa, a medida foi prontamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação.

Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, antes da conclusão dos esclarecimentos necessários.

O ex-atleta sempre pautou sua trajetória pelo respeito às instituições, transparência e cumprimento de suas obrigações, permanecendo à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos cabíveis.

Com a revogação da medida, Ricardo Rocha segue normalmente sua agenda profissional, inclusive sua viagem aos Estados Unidos, onde participará da cobertura da Copa do Mundo.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo Pensão alimentícia ricardo rocha seleção brasileira Zagueiro

Relacionadas

Mais lidas