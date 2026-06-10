Irã impõe condição dura para não abandonar jogos da Copa do Mundo

A Seleção do Irã ameaça abandonar jogos da Copa do Mundo 2026 em caso de protestos políticos contra o país. De acordo com Ahmad ‌Donyamali, ministro de esportes iraniano, a possibilidade de "bandeiras não oficiais ou slogans" pode culminar no ato da equipe asiática deixar o gramado.

Donyamali refere-se ao terceiro jogo do Irã no Mundial, contra o Egito. Os iranianos vem enfrentando problemas na preparação por causa da guerra com os Estados Unidos, país-sede com mais jogos da competição.

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O duelo com os egípcios acontece na semana do Orgulho LGBT de Seattle, palco do jogo. "Informamos à FIFA que, se bandeiras não oficiais forem exibidas ou slogans contra a seleção nacional forem entoados nos estádios onde o Irã jogar na Copa do Mundo, o técnico da equipe será certamente responsável por interromper a partida. Fomos assegurados de que nenhum incidente perturbador ocorrerá no estádio durante a partida contra o Egito".

A presença da seleção iraniana na Copa do Mundo, inclusive, foi confirmada depois de semanas de incerteza. Em março, o presidente norte-americano Donald Trump chegou a dizer que a participação do áís seria "inapropriada para a própria vida e segurança deles".

Irã e Egito se enfrentam no terceiro jogo dos iranianos do Grupo G, no dia 27 de junho, à meia-noite (de Brasília), no Seattle Stadium.

Impasse com vistos

A poucos dias do início da Copa do Mundo, a seleção do Irã conseguiu superar um dos principais obstáculos para sua participação no torneio. Segundo informações divulgadas por um funcionário da Casa Branca à Reuters nesta sexta-feira, 5, os jogadores iranianos receberam os vistos necessários para entrar nos Estados Unidos e disputar a competição.

A definição acontece apenas dez dias antes da estreia da equipe no Mundial e em meio ao cenário de tensão provocado pelo conflito entre os dois países. A indefinição sobre os vistos levou a seleção a alterar seus planos de preparação para o torneio.