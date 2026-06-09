Irã diz que EUA cancelaram ingressos de torcedores na Copa

A Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) acusou, nesta terça-feira, 9, os Estados Unidos de revogarem a cota de ingressos destinada aos torcedores iranianos para a Copa do Mundo, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho.



Em comunicado, a entidade criticou a decisão e afirmou que a medida teria sido tomada às vésperas do torneio.



"A menos de três dias do início, os Estados Unidos impedem mais uma vez que torcedores iranianos assistam às partidas da fase de grupos da seleção", afirmou a FFIRI em um comunicado.



O texto faz referência ao regulamento da Fifa, que prevê a destinação de 8% dos ingressos de cada partida às federações dos países participantes. A distribuição e venda desses bilhetes aos torcedores, no entanto, fica sob responsabilidade de cada federação.



Segundo a entidade iraniana, a medida teria alterado esse processo. "No entanto, de maneira inesperada, a cota garantida à Federação de Futebol do Irã foi retirada", destaca a entidade, que se declara "incapaz de fornecer qualquer ingresso aos torcedores" iranianos.



Até o momento, nem a Fifa, nem as autoridades norte-americanas, nem a federação local se pronunciaram sobre o caso.





Esta é mais uma controvérsia envolvendo Irã e Estados Unidos às vésperas da Copa do Mundo, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.



O Team Melli foi uma das primeiras seleções a garantir vaga no torneio, mas sua participação já havia sido cercada de incertezas em meio ao cenário de tensão no Oriente Médio, após a ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o país em 28 de fevereiro.



Desde então, a seleção iraniana enfrentou dificuldades com a concessão de vistos para integrantes da delegação. Cerca de 15 membros da comissão técnica e dirigentes tiveram a entrada negada pelos Estados Unidos, incluindo o presidente da FFIRI, Mehdi Taj.



As incertezas levaram a seleção do Irã a alterar seu planejamento de preparação. A equipe, que inicialmente teria sua base em Tucson, no Arizona, passou a adotar Tijuana, no México, como local de preparação, mesmo disputando partidas da fase de grupos em território norte-americano.