Copa do Mundo: onde assistir os jogos desta quinta-feira (11/06/2026)

Siga o A TARDE no Google

A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira, 11, com a bola rolando pela primeira vez no histórico Estádio Azteca, justamente com um dos países-sede em campo. O México enfrenta a África do Sul na Cidade do México, às 16h em Brasília e 13h no horário local, uma das raras partidas com todas as opções de transmissão para o Brasil.

México x África do Sul

Grupo A: México x África do Sul - Cidade do México, no México - 16h em Brasília e 13h no horário local



Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Onde assistir

A partida será transmitida na televisão aberta pela Globo e pelo SBT e no YouTube pela Cazé TV.



Prováveis escalações

México: José Raúl Rangel; César Montes, Edson Álvarez, Jorge Sánchez e Johan Vásquez; Luis Chávez, Luis Romo e Orbelín Pineda; Julián Quiñones, Santiago Giménez e Roberto Alvarado. Técnico: Javier Aguirre.

África do Sul: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon e Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Thalente Mbatha e Themba Zwane; Oswin Appollis, Lyle Foster e Relebohile Mofokeng. Técnico: Hugo Broos.

Desfalques

México: Santiago Giménez, atacante do Feyenoord, viajou com a delegação mexicana mesmo em fase final de recuperação de dores musculares na coxa esquerda, e segue realizando atividades físicas controladas para tentar ficar à disposição na primeira rodada do torneio.

África do Sul: Aubrey Modiba, lateral-esquerdo e meio-campista do Mamelodi Sundowns, foi incluído na convocação final pelo técnico Hugo Broos, mesmo tratando uma lesão que o tirou dos gramados na reta final da Champions League Africana, e viajou com a delegação sul-africana realizando tratamento intensivo para tentar jogar a fase de grupos.

Coreia do Sul x República Tcheca

Grupo A: Coreia do Sul x República Tcheca - Guadalajara, no México - 23h em Brasília e 20h no horário local

Onde assistir

A partida será transmitida no YouTube pela Cazé TV.

Prováveis escalações

Coreia do Sul: Jo Hyeon-woo; Lee Han-beom, Kim Min-jae e Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Lee Jae-sung e Lee Tae-seok; Lee Kang-in, Hwang Hee-chan e Son Heung-min. Técnico: Hong Myung-bo.

República Tcheca: Jindřich Staněk; Vladimír Coufal, Tomáš Holeš, Robin Hranáč e David Jurásek; Tomáš Souček, Lukáš Provod e Vladimír Darida; Pavel Šulc, Patrik Schick e Adam Hložek. Técnico: Miroslav Koubek.

Desfalques

Coreia do Sul: Bae Jun-ho, meio-campista do Stoke City, sofreu uma pancada no tornozelo direito durante o amistoso preparatório contra Trinidad e Tobago, e foi mantido na delegação após os exames constatarem que se trata apenas de uma lesão leve. Ele segue sob monitoramento diário e realizando treinos leves, sendo dúvida para a estreia na Copa.

República Tcheca: Adam Hložek, do Hoffenheim, perdeu a maior parte da temporada europeia devido a graves lesões na panturrilha e no pé. O técnico Miroslav Koubek optou por mantê-lo na delegação oficial para a Copa do Mundo, mas ele segue realizando um cronograma focado em transição física e ritmo de jogo para aguentar os 90 minutos.