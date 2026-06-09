Seleção Brasileira leva “xarás” e chama atenção na Copa de 2026

A caminhada da Seleção Brasileira em busca do hexacampeonato mundial começa com um detalhe curioso fora das quatro linhas. O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 13, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, diante do Marrocos, pelo Grupo C.



A preparação para o Mundial ganhou um imprevisto na reta final. No último sábado, 6, após o amistoso contra o Egito — último teste antes da estreia —, o lateral-direito Wesley foi cortado da delegação após ser diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda. Para o seu lugar, o técnico Carlo Ancelotti convocou o volante Ederson, alteração que acabou reforçando uma peculiaridade já existente no grupo.







Com a chegada do novo convocado, o Brasil passou a chamar atenção por uma coincidência incomum: a presença de jogadores com os mesmos nomes na delegação. São três situações de “xarás” no elenco: Ederson (goleiro e volante), Gabriel (Magalhães e Martinelli, zagueiro e atacante) e Danilo (lateral-direito/zagueiro e volante). A presença de tantos jogadores com nomes iguais acabou rendendo à equipe o apelido de “Seleção dos Xarás”.

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Confira:

Gabriel Magalhães (zagueiro) e Gabriel Martinelli (atacante)

Ederson Moraes (goleiro) e Éderson José (volante)

Danilo Luiz (lateral-direiro/zagueiro) e Danilo Santos (volante)

Apesar do tom leve da coincidência, o objetivo segue sério: conquistar a sexta estrela da Seleção Brasileira. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o time inicia sua trajetória na Copa com expectativa elevada e um detalhe inusitado que já marca a campanha antes mesmo da bola rolar.