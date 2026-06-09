Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

“SELEÇÃO DOS XARÁS”

Seleção Brasileira leva “xarás” e chama atenção na Copa de 2026

Com três casos de nomes repetidos, a Seleção Brasileira chama atenção nos bastidores

Redação
Por Redação
“Xarás” na Seleção chamam atenção na estreia do Brasil na Copa 2026
“Xarás” na Seleção chamam atenção na estreia do Brasil na Copa 2026 - Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP

A caminhada da Seleção Brasileira em busca do hexacampeonato mundial começa com um detalhe curioso fora das quatro linhas. O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 13, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, diante do Marrocos, pelo Grupo C.

A preparação para o Mundial ganhou um imprevisto na reta final. No último sábado, 6, após o amistoso contra o Egito — último teste antes da estreia —, o lateral-direito Wesley foi cortado da delegação após ser diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda. Para o seu lugar, o técnico Carlo Ancelotti convocou o volante Ederson, alteração que acabou reforçando uma peculiaridade já existente no grupo.

Leia Também:

COPA A TARDE

Copa do Mundo: onde assistir os jogos desta quinta-feira (11/06/2026)
Copa do Mundo: onde assistir os jogos desta quinta-feira (11/06/2026) imagem

COPA DO MUNDO

EUA barram árbitro da Copa do Mundo de 2026 no aeroporto
EUA barram árbitro da Copa do Mundo de 2026 no aeroporto imagem

COPA DO MUNDO

Fifa confirma árbitro brasileiro no jogo de abertura da Copa do Mundo
Fifa confirma árbitro brasileiro no jogo de abertura da Copa do Mundo imagem


Com a chegada do novo convocado, o Brasil passou a chamar atenção por uma coincidência incomum: a presença de jogadores com os mesmos nomes na delegação. São três situações de “xarás” no elenco: Ederson (goleiro e volante), Gabriel (Magalhães e Martinelli, zagueiro e atacante) e Danilo (lateral-direito/zagueiro e volante). A presença de tantos jogadores com nomes iguais acabou rendendo à equipe o apelido de “Seleção dos Xarás”.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira:

  • Gabriel Magalhães (zagueiro) e Gabriel Martinelli (atacante)
  • Ederson Moraes (goleiro) e Éderson José (volante)
  • Danilo Luiz (lateral-direiro/zagueiro) e Danilo Santos (volante)

Apesar do tom leve da coincidência, o objetivo segue sério: conquistar a sexta estrela da Seleção Brasileira. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o time inicia sua trajetória na Copa com expectativa elevada e um detalhe inusitado que já marca a campanha antes mesmo da bola rolar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Carlo Ancelotti copa do mundo seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas