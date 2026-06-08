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Fifa confirma árbitro brasileiro no jogo de abertura da Copa do Mundo

Três árbitros brasileiros foram escalados para o torneio

Gustavo Nascimento
Por
Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo de 2022, no Catar
Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo de 2022, no Catar - Foto: Divulgação | Fifa

O brasileiro Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da partida de abertura da Copa do Mundo, como foi confirmado pela Fifa, organizadora do torneio. O primeiro jogo da competição será o duelo entre México e África do Sul, que acontece nesta quinta-feira, 11, às 16h (no horário de Brasília), na Cidade do México.

Wilton Pereira Sampaio será auxiliado pelos assistentes, também brasileiros, Bruno Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR).

Informações de arbitragem para o jogo de estreia da Copa do Mundo, entre México e África do Sul
Informações de arbitragem para o jogo de estreia da Copa do Mundo, entre México e África do Sul - Foto: Divulgação | Fifa

Esta será a terceira Copa do Mundo apitada por Wilton, que esteve presente no Mundial de 2022, no Catar, quando apitou quatro partidas, incluindo o confronto entre Inglaterra e França pelas quartas de final. Em 2018, ele esteve presente na Rússia como Árbitro de Vídeo (VAR).

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Wilton Pereira Sampaio em 2026

Ao todo, o árbitro já apitou 26 jogos neste ano, incluindo a final do Campeonato Baiano.

  • Campeonato Emiradense de Futebol — 2
  • Campeonato Goiano — 6
  • Campeonato Brasileiro — 10
  • Campeonato Alagoano — 1
  • Fase Prévia da Conmebol Sul-Americana — 1
  • Campeonato Baiano — 1
  • Campeonato Paraibano — 1
  • Copa Libertadores — 3
  • Série B — 1

Neste ano, ele tem uma média de 5,15 cartões amarelos aplicados por jogo, além de apresentar um cartão vermelho a cada quatro jogos.

Brasileiros na Copa do Mundo

Além de Wilton, os brasileiros Raphael Claus e Ramon Abatti Abel estão incluídos no quadro de árbitros para a Copa do Mundo.

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Apesar do prestígio internacional, os profissionais seguem com alta taxa de desaprovação no Brasil, visto que foram listados entre os cinco piores árbitros do país em uma pesquisa da AtlasIntel em parceria com o Globo Esporte.

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Tags

arbitragem copa do mundo Futebol

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