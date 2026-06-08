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“Boa evolução”: CBF atualiza situação de Neymar após novos exames

Atleta do Santos e camisa 10 segue se recuperando de uma lesão na panturrilha

Gustavo Zambianco
Por
Neymar Jr
Neymar Jr - Foto: Nelson Almeida | AFP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou a situação clínica do atacante Neymar, que passou por novos exames médicos na manhã desta segunda-feira, 8. De acordo com a entidade, o camisa 10 vem apresentando uma evolução positiva no tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita.

Por meio de nota oficial, o departamento médico da Seleção Brasileira informou que o processo de recuperação do jogador segue o cronograma estipulado pela comissão técnica para a Copa do Mundo de 2026.

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"O atleta Neymar foi submetido a um exame de ressonância magnética nesta segunda-feira. O procedimento apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de transição e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira", comunicou a CBF.

Durante entrevista coletiva prévia ao amistoso contra o Egito, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que espera contar com o atacante nos treinamentos em campo ainda esta semana. Apesar do avanço, a presença do jogador na estreia do Mundial é considerada improvável.

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Diagnóstico e desfalque na estreia

Neymar foi diagnosticado com a contusão muscular logo após se apresentar à delegação brasileira para o início dos treinamentos preparatórios.

O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), contra a seleção de Marrocos. A partida, válida pela primeira rodada do Grupo C, será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Cronograma de retorno

De acordo com informações do ge, a comissão técnica trabalha com cautela e planeja o retorno definitivo de Neymar para a segunda rodada da fase de grupos. A expectativa é que o atacante esteja à disposição de Ancelotti para enfrentar o Haiti, no dia 19 de junho, sexta-feira.

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copa do mundo lesão neymar

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