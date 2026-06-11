Árbitro brasileiro expulsa três e quebra recorde na estreia da Copa

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A estreia da Copa do Mundo 2026 teve vitória dominante do México, um dos anfitriões, sobre a África do Sul. No entanto, a partida disputada no Estádio Azteca foi marcada por três expulsões, duas dos africanos e uma dos donos da casa. O responsável pelas decisões? O brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

Experiente, o árbitro de 44 anos teve o dever de apitar o primeiro jogo do Mundial, expulsando os meias Sphephelo Sithole e Themba Zwane, da África do Sul, enquanto o zagueiro mexicano César Montes foi outro que deixou o jogo mais cedo.

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Com isso, Wilton bateu o recorde de expulsões em uma partida de abertura de Copa do Mundo, que antes era do jogo entre Argentina 0x1 Camarões, na edição de 1990, apitada pelo francês Michel Vautrot.





Os lances

No primeiro lance, Sithole impediu jogada de Brian Gutiérrez que Wilton considerou como chance clara e manifesta de gol. O árbitro goiano não pestanejou e apresentou cartão vermelho com convicção.

A segunda expulsão, por outro lado, precisou da intervenção do VAR. Zwane se envolveu em enrosco com Roberto Alvarado e acertou o rosto do adversário. Após conferir no vídeo, Wilton considerou que houve agressão e mostrou mais um vermelho.

Para finalizar, Wilton Sampaio expulsou Montes por também impedir chance clara, dessa vez dos africanos. O lance foi o mais polêmico dos três, com muita reclamação dos mexicanos, mas a decisão foi mantida pela arbitragem de vídeo.