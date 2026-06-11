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TROCA-TROCA

Copa do Mundo: veja os jogadores cortados por lesão e os substitutos

A Fifa permite a alteração de convocados que apresentem lesão ou doença grave comprovada

Marina Branco
Por

Uma convocação para a Copa do Mundo já realiza o sonho de quase todo jogador - mas alguns deles não conseguem concretizar essa meta. A poucos dias da abertura do torneio, lesões obrigam equipes classificadas a alterar suas listas finais de convocados, mexendo em grupos que já estavam fechados e em planejamentos preparados para o Mundial.

Até o momento, 14 jogadores foram cortados por problemas físicos antes do início da competição. Entre os casos mais recentes está justamente o da Seleção Brasileira, que perdeu o lateral Wesley após lesão na coxa e convocou Éderson, da Atalanta, para ocupar a vaga no grupo de Carlo Ancelotti.

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Wesley fora da Copa

O corte de Wesley foi confirmado depois de o jogador sentir um problema muscular durante o amistoso entre Brasil e Egito. O lateral deixou o campo chorando e precisou ser substituído, cena que já indicava a gravidade da situação às vésperas da Copa.

Com a confirmação da lesão na coxa, a CBF acionou a possibilidade prevista no regulamento da Fifa e chamou Éderson, volante da Atalanta, da Itália, para integrar a lista final.

A ausência de Wesley altera principalmente o desenho da lateral direita, já que o jogador vinha como uma das opções do setor, e sua saída deixa Danilo e Ibañez como candidatos diretos à posição. Éderson, por outro lado, não entra como reposição função por função, mas oferece mais uma alternativa no meio-campo brasileiro.

Wesley pela Seleção Brasileira
Wesley pela Seleção Brasileira - Foto: CBF

Regulamento permite troca em caso de lesão grave

As seleções participantes da Copa do Mundo tinham até 1º de junho para enviar à Fifa a lista final com 26 jogadores. A partir dessa data, mudanças só podem ser feitas em situações justificadas de lesão ou doença grave.

Com a comprovação médica do problema, o atleta cortado pode ser substituído até 24 horas antes da primeira partida da seleção no torneio. Por isso, várias equipes ainda vivem dias de tensão antes da estreia, especialmente após amistosos e treinos finais que podem causar novas baixas.

O mecanismo existe para evitar que uma equipe seja obrigada a disputar a competição com um jogador sem condições físicas, mas também impõe pressa. Em muitos casos, o substituto chega com pouco tempo de adaptação ao grupo, ao modelo de jogo e à rotina da seleção.

Argentina e Áustria ainda não chamaram substitutos

Nem todas as seleções que tiveram cortes anunciaram imediatamente novos nomes. A Argentina perdeu o zagueiro Leonardo Balerdi, mas ainda não confirmou quem ocupará a vaga, enquanto a Áustria vive situação semelhante após o corte de Christoph Baumgartner, também sem substituto anunciado até o momento.

Leonardo Balerdi pela Argentina
Leonardo Balerdi pela Argentina - Foto: Reprodução I Instagram

Dependendo da função, da posição e do perfil do atleta lesionado, a comissão técnica precisa avaliar se vale chamar alguém da mesma posição, alterar a estrutura do elenco ou esperar até o limite do prazo para tomar a decisão.

No caso argentino, a baixa de Balerdi interfere no setor defensivo. Já a ausência de Baumgartner tira da Áustria um jogador importante no setor de criação e chegada ao ataque.

Christoph Baumgartner pela Áustria
Christoph Baumgartner pela Áustria - Foto: Reprodução I Instagram

Veja os jogadores cortados por lesão e os substitutos

Alemanha

  • Saiu: Lennart Karl
  • Entrou: Assan Ouédraogo

Argentina

  • Saiu: Leonardo Balerdi
  • Entrou: ninguém até o momento

Áustria

  • Saiu: Christoph Baumgartner
  • Entrou: ninguém até o momento

Bósnia

  • Saiu: Osman Hadžikić
  • Entrou: Mladen Jurkas

Brasil

  • Saiu: Wesley
  • Entrou: Éderson

Canadá

  • Saiu: Marcelo Flores
  • Entrou: Jayden Nelson

Coreia do Sul

  • Saiu: Yu-min Cho
  • Entrou: Wi-je Cho

Costa do Marfim

  • Saiu: Clément Akpa
  • Entrou: Christopher Opéri

Escócia

  • Saiu: Billy Gilmour
  • Entrou: Tyler Fletcher

Gana

  • Saiu: Alexander Djiku
  • Entrou: Derrick Luckassen

Holanda

  • Saiu: Jurrien Timber
  • Entrou: Lutsharel Geertruida

Iraque

  • Saiu: Ahmed Yahya
  • Entrou: Ahmed Maknzi

Jordânia

  • Saiu: Ibrahim Sabra
  • Entrou: Mohammad Taha

RD Congo

  • Saiu: Rocky Bushiri
  • Entrou: Aaron Tshibola

Suécia

  • Saiu: Emil Holm
  • Entrou: Herman Johansson
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Tags

copa do mundo lesões seleção brasileira

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