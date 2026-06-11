Conheça história do jogador que marcou primeiro gol da Copa do Mundo 2026

O primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 já tem dono — e uma história curiosa por trás. O atacante Julián Andrés Quiñones, do México, foi quem abriu o placar na partida de abertura contra a África do Sul, na tarde desta quinta-feira, 11, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Apesar de defender uma das seleções anfitriãs, Quiñones é colombiano de nascimento. Natural de Magüi Payán, ele iniciou sua trajetória no futebol no modesto Futbol Paz, em Cali, antes de dar o salto para o futebol profissional no Tigres, do México.

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Foi justamente no país onde construiu a carreira que o atacante se consolidou. Ao longo dos anos, passou por clubes como Venados, BUAP, Atlas e América, até se transferir, em 2024, para o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita.

Na última temporada, viveu o melhor momento da carreira: marcou 37 gols, superando inclusive nomes consagrados como Cristiano Ronaldo, que balançou as redes 30 vezes.

Antes de optar pelo México, Quiñones chegou a ser convocado para as categorias de base da Colômbia, mas nunca recebeu oportunidades na seleção principal. Em 2023, quando voltou a ser lembrado por seu país natal, já havia tomado a decisão de defender os mexicanos — segundo a imprensa local, por se sentir ignorado ao longo dos anos.

Quiñones fez história

A estreia pela seleção do México aconteceu em 17 de novembro de 2023. Desde então, Quiñones soma 24 partidas e quatro gols, sendo o mais importante deles até agora, entrando para a história do futebol mundial.

Além de marcar seu nome na abertura do Mundial, Quiñones também estabeleceu um feito inédito: esta foi a primeira vez que um jogador de uma seleção da Concacaf marcou o gol inaugural de uma Copa do Mundo.