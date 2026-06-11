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GAFE

Apresentador da Globo confunde Labubu com mascote da Copa do Mundo

A gafe aconteceu ao vivo durante a transmissão de abertura da Copa

Franciely Gomes
Por
Os bonecos participaram da abertura da Copa do Mundo
Os bonecos participaram da abertura da Copa do Mundo - Foto: Reprodução | TV Globo

A Copa do Mundo 2026 mal começou e uma gafe já foi cometida. Apresentador da TV Globo, Gustavo Villani confundiu os bonecos “Labubus” com os mascotes oficiais do campeonato mundial.

“Labubu, o mascote da Copa”, disparou ele, exibindo os bonecos na tela, que ganharam popularidade em todo o mundo ao serem pendurados nas bolsas de influenciadoras de moda.

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O erro foi o suficiente para virar comentário entre os internautas nas redes sociais. “O primeiro gafe da Copa do Mundo na Globo o Gustavo Villani chamando o Labubu de ‘Mascote da Copa’”, escreveu um usuário do ‘X’, antigo Twitter.

Entretanto, a gafe foi corrigida segundos depois pelo comunicador. “Recebi um WhatsApp do meu filho me corrigindo, dizendo que Labubu não é o mascote da Copa, Labubu é um boneco”, disparou.

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