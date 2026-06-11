GAFE
Apresentador da Globo confunde Labubu com mascote da Copa do Mundo
A gafe aconteceu ao vivo durante a transmissão de abertura da Copa
A Copa do Mundo 2026 mal começou e uma gafe já foi cometida. Apresentador da TV Globo, Gustavo Villani confundiu os bonecos “Labubus” com os mascotes oficiais do campeonato mundial.
“Labubu, o mascote da Copa”, disparou ele, exibindo os bonecos na tela, que ganharam popularidade em todo o mundo ao serem pendurados nas bolsas de influenciadoras de moda.
Leia Também:
O erro foi o suficiente para virar comentário entre os internautas nas redes sociais. “O primeiro gafe da Copa do Mundo na Globo o Gustavo Villani chamando o Labubu de ‘Mascote da Copa’”, escreveu um usuário do ‘X’, antigo Twitter.
O primeiro gafe da Copa do Mundo na Globo o Gustavo Villani chamando o Labubu de ‘Mascote da Copa’— lype (@lypetomaz) June 11, 2026
KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/v0wVbCcOvd
Entretanto, a gafe foi corrigida segundos depois pelo comunicador. “Recebi um WhatsApp do meu filho me corrigindo, dizendo que Labubu não é o mascote da Copa, Labubu é um boneco”, disparou.