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México se impõe e derrota a África do Sul na estreia da Copa do Mundo
Equipe anfitriã se impôs sobre os africanos e venceu por 2 a 0
A Copa do Mundo 2026 oficialmente começou! Nesta quinta-feira, 11, o México, um dos anfitriões, recebeu a África do Sul na estreia da competição e venceu por 2 a 0. A equipe da América do Norte se impôs sobre os 'Bafana Bafana' e apresentou atuação dominante.
O México saiu na frente com Julián Quiñones, após falha da defesa sul-africana, logo aos 9 minutos do primeiro tempo. Já na segunda etapa, Raúl Jiménez marcou o segundo tento dos donos da casa, aos 22 minutos da etapa final.
Sem se encontrar no confronto, os africanos tiveram duas expulsões no jogo: Sphephelo Sithole e Themba Zwane. O mexicano César Montes foi outro que recebeu cartão vermelho. Vale destacar que o brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi responsável por apitar o jogo.
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Grupo A
Com o resultado, o México assume momentaneamente a liderança do Grupo A do Mundial, com três pontos. Por outro lado, a África do Sul segue sem pontuar e ocupa, até então, a lanterna da chave.
Pelo mesmo grupo, Coréia do Sul e Tchéquia ainda duelam às 23h desta quinta, no AKRON, em Guadalajara, no México.
FICHA TÉCNICA
México 2x0 África do Sul
Copa do Mundo 2026 - Fase de grupos
Local: Estádio Azteca, na Cidade do México
Data: 11/06/2026 (quinta)
Horário: 16h
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
Assistentes: Bruno Pires e Bruno Boschilia (BRA)
VAR: Nicolas Gallo (COL)
Quarto árbitro: Juan Gabriel Benitez (PAR)
Transmissão: Globo e SBT (TV Aberta), CazéTV (YouTube), Globoplay (Streaming) e Sportv (TV Fechada)
Cartões amarelos: Brian Gutierrez (México) / Nkosinathi Sibisi e Teboho Mokoena (África do Sul)
Cartões vermelhos: César Montes (México) / Sphephelo Sithole e Themba Zwane (África do Sul)
Gols: Julián Quiñones e Raúl Jiménez (México)
Escalações
México: Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez e Jesus Gallardo; Erik Lira (Edson Álvarez), Brian Gutierrez (Luis Chavez) e Alvaro Fidalgo (Gilberto Mora); Julián Quiñones (Alexis Vega), Raúl Jiménez (Armando González) e Roberto Alvarado. Técnico: Javier Aguirre.
África do Sul: Ronwen Williams; Aubrey Modiba (Oswin Appollis), Mbekezeli Mbozaki, Ime Okon e Khuliso Mudau; Nkosinathi Sibisi, Sphephelo Sithole, Teboho Mokoena e Jayden Adams (Themba Zwane); Iqraam Rayners (Evidente Makgopa) e Lyle Foster (Thalente Mbatha). Técnico: Hugo Broos.