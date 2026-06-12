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POLÍTICA

STF rebate Justiça da Itália após críticas a Alexandre de Moraes

Caso Carla Zambelli coloca ministro da Corte no centro

Cássio Moreira
Por
Alexandre de Moraes, ministro do STF
Alexandre de Moraes, ministro do STF - Foto: Luiz Silveira | STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) rebateu a Justiça italiana, em nota publicada nesta sexta-feira, 12, após as críticas direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes, acerca da condução do 'caso Carla Zambelli', que versa sobre a ex-deputada federal brasileira.

As críticas feitas pela Corte Suprema de Cassação da Itália foram divulgadas junto com a decisão que negou a extradição de Zambelli para o Brasil, em maio deste ano, e liberou a ex-parlamentar, até então presa.

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O que diz o STF?

Na nota, o STF reafirmou sua posição de "independência e imparcialidade" ao tratar do caso, e pontuou acompanhar com "preocupação" com a decisão da Justiça da Itália.

O STF também reforçou que a decisão de Alexandre de Moraes foi referendada pela Corte, seguindo todo o rito previsto pela Constituição Federal de 1988, após a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

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A nota foi assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin.

"No caso em questão, foi oferecida denúncia pela Procuradoria-Geral da República pela prática de crimes de invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica. A denúncia foi recebida por unanimidade pela Primeira Turma, que referendou as decisões monocráticas do eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, e entendeu presentes os requisitos para o exercício da ação penal", pontuou o STF.

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Tags

Alexandre de Moraes Carla Zambelli STF

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