Lula cobra Carlo Ancelotti antes da estreia na Copa do Mundo

O presidente Luiz Inácio da Silva (PT) fez uma cobrança ao técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, um dia antes da estreia da equipe na Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), neste sábado, 13.

O chefe do Executivo nacional fez uma live especial de Dia dos Namorados, nesta sexta-feira, 12, ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Na ocasião, afirmou que o Brasil deve “jogar para ganhar” na Copa do Mundo.

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Na transmissão, o petista ainda destacou a potência dos jogadores do país.

"Quero mandar um recado para o companheiro Ancelotti, para ele dizer aos jogadores brasileiros uma frase que eu ouvi de João Saldanha na Copa de 1970. Numa Copa do Mundo, a gente não vai disputar. A gente vai para ganhar. E o Brasil tem todas as condições", disse o petista.

"O Brasil tem a torcida, tem os meninos compenetrados de responsabilidades, brasilidade, de patriotismo. Saber que eles estão jogando não por eles apenas. Eles estão jogando para milhões e milhões de jovens, que, como eles, nasceram pobres e são pobres na periferia, e não tiveram a chance e a oportunidade que eles tiveram de serem bons de bola e chegarem aonde chegaram", acrescentou o gestor.

Após o duelo contra a seleção africana, o Brasil encara ainda o Haiti e a Escócia na primeira fase do Mundial do Canadá, México e Estados Unidos.