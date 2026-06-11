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Lula pode participar do início das obras da ponte Salvador-Itaparica

Informação foi confirmada pelo ex-ministro Rui Costa

Leo Almeida e Cássio Moreira
Por Leo Almeida e Cássio Moreira
Lula durante desfile no 2 de julho, em Salvador
Lula durante desfile no 2 de julho, em Salvador - Foto: Matheus Landim | GOVBA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode dar o pontapé inicial das obras da ponte Salvador-Itaparica, no dia 1º de julho. A informação foi confirmada pelo pré-candidato ao Senado e ex-ministro Rui Costa (PT), durante agenda ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Rui confirmou que Lula estará em solo baiano na data, para participar do desfile do 2 de Julho, como tem feito nos últimos anos. O presidente também pode participar, de acordo com informações recentes apuradas pelo portal A Tarde, da reabertura do Teatro Castro Alves, fechado para reformas.

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Na lista de agendas, ainda tem a inauguração do Hospital de Alagoinhas, que também contará com a sua presença. Ao fazer os anúncios, Rui ainda aproveitou para provocar os opositores.

"Para desgosto de alguns, mas para a alegria do povo, ele vai inaugurar o hospital de Alagoinhas, e ele dorme aqui e fica para o 2 de Julho", explicou Rui Costa.

2 de Julho

O presidente Lula voltará, mais uma vez, a Salvador, para participar do desfile da Independência da Bahia, no dia 2 de julho.

A tradição foi iniciada pelo petista em 2022, quando ainda era candidato ao terceiro mandato, e vem sendo mantida desde então.

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Lula ponte salvador-itaparica

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