Erika Hilton aciona MPF para barrar novo Mapa do Instagram; entenda

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A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) acionou o Ministério Público Federal (MPF) para pedir a suspensão imediata do "Mapa", novo recurso do Instagram que permite o compartilhamento da localização em tempo real entre usuários.

Em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 11, a parlamentar disse que a funcionalidade representa riscos à privacidade e à segurança dos usuários, especialmente de mulheres, crianças e idosos.

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“Um clique errado e a localização é compartilhada. Isso coloca em risco mulheres, crianças e pessoas idosas. Isso coloca em risco todas as pessoas que não aceitaram essa pataquada, mas que moram com um usuário que compartilha a localização em tempo real”, afirmou.

Erika também criticou a forma como a novidade foi lançada pela Meta. Segundo ela, a empresa não avaliou adequadamente os possíveis impactos da ferramenta e abriu espaço para situações de perseguição e violência.

“Essa é uma função lançada de forma completamente irresponsável por uma big tech que só pensa em lucro e não se importa se uma nova funcionalidade pode acarretar casos de roubo, stalking, perseguição, violência, estupro ou assassinato.”

Veja a publicação completa:

🚨 Estou acionando o Ministério Público Federal e pedindo a suspensão IMEDIATA da nova função do Instagram que compartilha a localização dos usuários AO VIVO em um mapa.



Um clique errado e a localização é compartilhada.



Isso coloca em risco mulheres, crianças e pessoas idosas.… pic.twitter.com/xGYR2gZthD — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) June 11, 2026

Como funciona a ferramenta

Disponibilizado para os usuários na quarta-feira, 10, o Mapa do Instagram é um recurso integrado à área de mensagens diretas (DM) que permite visualizar a localização de contatos e conteúdos marcados geograficamente.

Inspirada no Snap Map, funcionalidade do Snapchat, a ferramenta amplia recursos já existentes de localização e busca estimular a interação entre amigos dentro da plataforma.

Mapa do Instagram - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Embora o Instagram informe que o compartilhamento da localização depende de autorização do usuário, a novidade gerou preocupação por permitir a exibição de coordenadas precisas e facilitar o monitoramento de deslocamentos e rotinas.

Repercussão negativa

A nova função rapidamente virou alvo de críticas nas redes sociais, onde usuários passaram a relatar preocupação com possíveis riscos à privacidade.

“O Instagram dando arma para stalker”, escreveu um usuário no X. “Tô vendo a localização de um monte de gente no Instagram, inclusive de gente com quem nunca troquei uma palavra na vida”, publicou outra pessoa.