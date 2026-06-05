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Instagram Plus: conheça o serviço que chegou ao Brasil nesta semana

Rede social vai entregar recursos exclusivos para usuários que pagarem uma assinatura mensal

Gustavo Nascimento
Por
Imagem ilustrativa da imagem Instagram Plus: conheça o serviço que chegou ao Brasil nesta semana
Foto: Divulgação

Uma versão paga do Instagram, o Instagram Plus, começou a ser liberada no Brasil na última quinta-feira, 4. O serviço entrega recursos exclusivos para usuários que pagarem uma assinatura de R$ 10 por mês, como a possibilidade dos stories ficarem no ar por 48 horas, o dobro do tempo máximo para usuários que não tenham a versão paga.

Segundo a Meta, dona do Instagram, o WhatsApp e o Facebook também terão versões pagas que serão lançadas em breve. No aplicativo de mensagens, por exemplo, a assinatura deve liberar novos recursos de personalização, figurinhas premium, toques personalizados, entre outras funções.

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Recursos exclusivos do Instagram Plus:

  • Prioridade na entrega de stories para seus seguidores;
  • Opção para manter stories no ar por 48 horas, em vez de apenas 24 horas;
  • Listas de audiência para compartilhar stories com grupos específicos;
  • Curtidas animadas que ocupam toda a tela e podem ser enviadas para amigos;
  • Prévia de visualização de stories sem a outra pessoa saber;
  • Dados sobre quantas vezes os seus stories foram reassistidos;
  • Busca na lista de visualizações de stories para encontrar rapidamente pessoas específicas;
  • Ícone personalizado do Instagram a partir de uma seleção feita pela rede social;
  • Fonte personalizada na bio;
  • Opção para fixar até seis publicações no perfil, em vez de três;
  • Opção para publicar algo direto no perfil ou nos destaques, sem aparecer no feed ou nos stories para seguidores.

A versão paga do Instagram havia sido anunciada no final de maio pela diretora de produtos da Meta, Naomi Gleit. A executiva disse que, em breve, ela poderá ser administrada em uma central criada pela empresa.

“Você poderá nos ver testando assinaturas sob o nome Meta One. Embora ainda estejamos em fase de testes e aprendizado, acreditamos que, eventualmente, o Meta One será o local centralizado que reunirá suas assinaturas em todos os nossos aplicativo”, destacou ela.

Aumento de receitas

O serviço extra nas redes sociais da Meta existe desde 2023, quando a empresa lançou na Europa versões pagas do Facebook e do Instagram para cumprir a legislação da União Europeia sobre proteção de dados.

No entanto, a decisão de agora, de liberar as assinaturas para mais países, partiu do desejo da Meta de aumentar suas receitas para além da publicidade.

A empresa enfrenta pressão de investidores por conta de seus gastos com inteligência artificial. A projeção da companhia é de que os investimentos nesse setor, especialmente com data centers, alcancem entre US$ 125 bilhões e US$ 145 bilhões (entre R$ 630 bilhões e R$ 730 bilhões).

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