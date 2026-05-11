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TECNOLOGIA

Fim da privacidade? Instagram muda proteção das mensagens

Remoção da ferramenta provocou reações opostas entre movimentos

Isabela Cardoso
Por

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O Instagram deixou de usar a criptografia de ponta a ponta nas mensagens privadas
O Instagram deixou de usar a criptografia de ponta a ponta nas mensagens privadas - Foto: Reprodução | Freepik

O Instagram deixou de oferecer, a partir desta sexta-feira, 8, o recurso de criptografia de ponta a ponta nas mensagens diretas da plataforma. Com a mudança, a Meta passa a ter acesso ao conteúdo das conversas privadas, incluindo fotos, vídeos e áudios trocados entre usuários.

A decisão representa uma mudança significativa na política de privacidade da empresa, que nos últimos anos defendia a ampliação da criptografia máxima em seus aplicativos.

A chamada criptografia de ponta a ponta, conhecida pela sigla E2EE, impede que terceiros, incluindo a própria plataforma, tenham acesso ao conteúdo das mensagens. O sistema é considerado um dos métodos mais seguros de comunicação digital.

O que muda no Instagram

Com a atualização, o Instagram deixa de usar a criptografia de ponta a ponta nas mensagens privadas e passa a operar apenas com criptografia padrão.

Na prática, isso significa que:

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  • A plataforma poderá acessar conteúdos das conversas
  • Mensagens poderão ser analisadas em situações específicas
  • Fotos, vídeos e áudios deixam de ter proteção máxima

O sistema volta a funcionar de forma semelhante ao Gmail e outros serviços online

A Meta informou aos usuários, por meio de atualização discreta nos termos do aplicativo, que conversas protegidas pelo antigo sistema deixariam de funcionar após 8 de maio de 2026.

A empresa também orientou usuários a baixarem conteúdos importantes antes da mudança definitiva.

Decisão divide especialistas

A remoção da ferramenta provocou reações opostas entre organizações de proteção infantil e defensores da privacidade digital.

A NSPCC, uma das principais entidades do Reino Unido voltadas à proteção de crianças, comemorou a decisão. Segundo a organização, a criptografia máxima dificultava a identificação de crimes e casos de exploração infantil.

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“Estamos realmente satisfeitos”, afirmou Rani Govender, representante da entidade, ao defender que o sistema permitia que abusadores agissem sem serem detectados.

Por outro lado, grupos ligados à privacidade digital classificaram a medida como um retrocesso. A Big Brother Watch criticou a mudança e afirmou que a criptografia de ponta a ponta também era importante para proteger crianças e adolescentes da coleta excessiva de dados.

Meta muda postura sobre privacidade

Em 2019, a Meta havia anunciado planos para expandir a criptografia de ponta a ponta no Facebook e no Instagram sob o slogan “o futuro é privado”. A tecnologia chegou ao Facebook Messenger em 2023 e estava sendo implementada gradualmente no Instagram.

Agora, sete anos depois, a empresa decidiu interromper a expansão do recurso na rede social.

Segundo a Meta, a baixa adesão dos usuários influenciou a decisão. Especialistas, no entanto, argumentam que ferramentas opcionais costumam registrar pouca utilização justamente por dependerem de ativação manual.

Debate envolve inteligência artificial

Analistas da área de cibersegurança acreditam que a decisão também pode estar relacionada ao avanço da inteligência artificial. A especialista Victoria Baines afirmou que dados de mensagens privadas possuem alto valor para treinamento de modelos de IA.

“As plataformas monetizam nossas comunicações, curtidas e mensagens para direcionar publicidade segmentada”, disse.

Apesar disso, o Instagram já declarou anteriormente que mensagens diretas não são utilizadas para treinamento de sistemas de inteligência artificial.

Como funciona em outras plataformas

A criptografia de ponta a ponta segue ativa como padrão em aplicativos como:

  • WhatsApp
  • Signal
  • iMessage
  • Google Messages

Outras plataformas adotam modelos diferentes:

  • Telegram oferece o recurso apenas opcionalmente
  • X possui sistema semelhante, mas alvo de críticas
  • Snapchat utiliza a tecnologia em fotos e vídeos
  • Discord planeja ampliar a proteção para chamadas
  • TikTok informou que não pretende implementar o recurso

Especialistas avaliam que a decisão da Meta pode influenciar o mercado de redes sociais e desacelerar a expansão da criptografia de ponta a ponta fora dos aplicativos dedicados exclusivamente a mensagens.

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