FIM DA LINHA
WhatsApp vai parar de funcionar em diversos celulares; veja se o seu está na lista
App deixará de funcionar em aparelhos com versões antigas do Android
O WhatsApp vai deixar de funcionar em parte dos celulares ainda em uso — e a mudança já tem data marcada. A partir de 8 de setembro, o aplicativo só será compatível com dispositivos que tenham, no mínimo, o Android 6.
A atualização foi divulgada pelo WABetaInfo e faz parte de uma revisão nos requisitos mínimos para uso do app.
Quem vai perder acesso
Atualmente, o WhatsApp ainda funciona em aparelhos com Android 5.0 ou superior. No entanto, isso vai mudar.
A partir da nova regra:
- Apenas celulares com Android 6 ou superior continuarão funcionando
- Dispositivos com versões abaixo disso perderão acesso ao aplicativo
Segundo a própria página oficial do WhatsApp, usuários afetados devem começar a receber notificações alertando sobre a mudança.
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Como saber a versão do seu celular
Para descobrir se o seu aparelho será impactado, o caminho é simples:
- Acesse as configurações do celular
- Procure a opção “Sobre o dispositivo”
- Verifique a “Versão do Android”
Se o sistema for inferior ao Android 6, o aplicativo deixará de funcionar no aparelho.
Nexus 7 | Moto G 4G | Droid Maxx | | Zenfone 6 | Xperia Z Ultra | Galaxy S4 |
O que fazer se o app parar
Se o celular não for compatível com a nova exigência, não há solução dentro do próprio dispositivo.
Nesse caso, a única alternativa é migrar para um aparelho mais recente que suporte versões atualizadas do sistema.
Por que o WhatsApp faz isso?
A empresa responsável pelo app, a Meta, afirma que a decisão é necessária para manter o funcionamento adequado do aplicativo.
A mudança permite:
- Melhor desempenho
- Mais segurança contra falhas e ataques
- Compatibilidade com novas tecnologias
Além disso, celulares antigos deixam de receber atualizações do sistema, o que compromete o uso de diversos aplicativos ao longo do tempo.
Celulares que podem perder acesso ao WhatsApp
(Modelos com Android 5.0/5.1 ou inferior afetados pela mudança)
Motorola
- Moto X (2014) / Moto X (2013)
- Moto G (2014) / Moto G (2013)
- Moto G 4G
- Moto E (1ª geração)
- Linha Droid: Droid Turbo, Droid Ultra, Droid Maxx, Droid Mini
Samsung
- Galaxy S5 / S5 Mini
- Galaxy S4 (todas as versões)
- Galaxy S3
- Galaxy Note 4 / Note 3 / Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- Galaxy J2
Sony
- Xperia Z3 / Z3 Compact / Z3 Tablet Compact
- Xperia Z2 / Z2 Tablet
- Xperia Z Ultra (Google Play Edition)
LG
- LG G3
- LG G2
- LG G Stylo
- Linha Optimus (L32 Dual, L5 Dual, L7 Dual, F3, L22, F6)
Asus
- Zenfone 5
- Zenfone 6
- Zenfone 5 LTE
- Asus PhonePad
Google (Linha Nexus)
- Nexus 6
- Nexus 9
- Nexus 5
- Nexus 4
- Nexus 7 (2013)
Huawei
- Ascend Mate
- Ascend G740
- Ascend D2
Outros modelos
- Nvidia Shield Tablet
- Blu Life 8 XL
- TCL Idol 3
- Micromax Canvas Knight 2
Se o celular roda abaixo do Android 6, ele deve perder acesso ao WhatsApp a partir de 8 de setembro.
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