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FIM DA LINHA

WhatsApp vai parar de funcionar em diversos celulares; veja se o seu está na lista

App deixará de funcionar em aparelhos com versões antigas do Android

Iarla Queiroz
Por

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Mudança afeta celulares com sistema inferior ao Android 6
Mudança afeta celulares com sistema inferior ao Android 6 - Foto: TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

O WhatsApp vai deixar de funcionar em parte dos celulares ainda em uso — e a mudança já tem data marcada. A partir de 8 de setembro, o aplicativo só será compatível com dispositivos que tenham, no mínimo, o Android 6.

A atualização foi divulgada pelo WABetaInfo e faz parte de uma revisão nos requisitos mínimos para uso do app.

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Quem vai perder acesso

Atualmente, o WhatsApp ainda funciona em aparelhos com Android 5.0 ou superior. No entanto, isso vai mudar.

A partir da nova regra:

  • Apenas celulares com Android 6 ou superior continuarão funcionando
  • Dispositivos com versões abaixo disso perderão acesso ao aplicativo

Segundo a própria página oficial do WhatsApp, usuários afetados devem começar a receber notificações alertando sobre a mudança.

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Como saber a versão do seu celular

Para descobrir se o seu aparelho será impactado, o caminho é simples:

  1. Acesse as configurações do celular
  2. Procure a opção “Sobre o dispositivo”
  3. Verifique a “Versão do Android”

Se o sistema for inferior ao Android 6, o aplicativo deixará de funcionar no aparelho.

  • Nexus 7
    Nexus 7 |
  • Moto G 4G
    Moto G 4G |
  • Droid Maxx
    Droid Maxx |
  • WhatsApp vai parar de funcionar em diversos celulares; veja se o seu está na lista
    |
  • Zenfone 6
    Zenfone 6 |
  • Xperia Z Ultra
    Xperia Z Ultra |
  • Galaxy S4
    Galaxy S4 |
Nexus 7 Moto G 4G Droid Maxx WhatsApp vai parar de funcionar em diversos celulares; veja se o seu está na lista Zenfone 6 Xperia Z Ultra Galaxy S4

O que fazer se o app parar

Se o celular não for compatível com a nova exigência, não há solução dentro do próprio dispositivo.

Nesse caso, a única alternativa é migrar para um aparelho mais recente que suporte versões atualizadas do sistema.

Por que o WhatsApp faz isso?

A empresa responsável pelo app, a Meta, afirma que a decisão é necessária para manter o funcionamento adequado do aplicativo.

A mudança permite:

  • Melhor desempenho
  • Mais segurança contra falhas e ataques
  • Compatibilidade com novas tecnologias

Além disso, celulares antigos deixam de receber atualizações do sistema, o que compromete o uso de diversos aplicativos ao longo do tempo.

Celulares que podem perder acesso ao WhatsApp

(Modelos com Android 5.0/5.1 ou inferior afetados pela mudança)

Motorola

  • Moto X (2014) / Moto X (2013)
  • Moto G (2014) / Moto G (2013)
  • Moto G 4G
  • Moto E (1ª geração)
  • Linha Droid: Droid Turbo, Droid Ultra, Droid Maxx, Droid Mini

Samsung

  • Galaxy S5 / S5 Mini
  • Galaxy S4 (todas as versões)
  • Galaxy S3
  • Galaxy Note 4 / Note 3 / Note 2
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend
  • Galaxy J2

Sony

  • Xperia Z3 / Z3 Compact / Z3 Tablet Compact
  • Xperia Z2 / Z2 Tablet
  • Xperia Z Ultra (Google Play Edition)

LG

  • LG G3
  • LG G2
  • LG G Stylo
  • Linha Optimus (L32 Dual, L5 Dual, L7 Dual, F3, L22, F6)

Asus

  • Zenfone 5
  • Zenfone 6
  • Zenfone 5 LTE
  • Asus PhonePad

Google (Linha Nexus)

  • Nexus 6
  • Nexus 9
  • Nexus 5
  • Nexus 4
  • Nexus 7 (2013)

Huawei

  • Ascend Mate
  • Ascend G740
  • Ascend D2

Outros modelos

  • Nvidia Shield Tablet
  • Blu Life 8 XL
  • TCL Idol 3
  • Micromax Canvas Knight 2

Se o celular roda abaixo do Android 6, ele deve perder acesso ao WhatsApp a partir de 8 de setembro.

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Tags:

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