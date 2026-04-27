WhatsApp vai parar de funcionar em diversos celulares; veja se o seu está na lista

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Mudança afeta celulares com sistema inferior ao Android 6 - Foto: TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

O WhatsApp vai deixar de funcionar em parte dos celulares ainda em uso — e a mudança já tem data marcada. A partir de 8 de setembro, o aplicativo só será compatível com dispositivos que tenham, no mínimo, o Android 6.

A atualização foi divulgada pelo WABetaInfo e faz parte de uma revisão nos requisitos mínimos para uso do app.

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Quem vai perder acesso

Atualmente, o WhatsApp ainda funciona em aparelhos com Android 5.0 ou superior. No entanto, isso vai mudar.

A partir da nova regra:

Apenas celulares com Android 6 ou superior continuarão funcionando

Dispositivos com versões abaixo disso perderão acesso ao aplicativo

Segundo a própria página oficial do WhatsApp, usuários afetados devem começar a receber notificações alertando sobre a mudança.

Como saber a versão do seu celular



Para descobrir se o seu aparelho será impactado, o caminho é simples:

Acesse as configurações do celular Procure a opção “Sobre o dispositivo” Verifique a “Versão do Android”

Se o sistema for inferior ao Android 6, o aplicativo deixará de funcionar no aparelho.

Nexus 7 | Foto: Divulgação

Moto G 4G | Foto: Divulgação

Droid Maxx | Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

Zenfone 6 | Foto: Divulgação

Xperia Z Ultra | Foto: Divulgação

Galaxy S4 | Foto: Divulgação

O que fazer se o app parar



Se o celular não for compatível com a nova exigência, não há solução dentro do próprio dispositivo.

Nesse caso, a única alternativa é migrar para um aparelho mais recente que suporte versões atualizadas do sistema.

Por que o WhatsApp faz isso?

A empresa responsável pelo app, a Meta, afirma que a decisão é necessária para manter o funcionamento adequado do aplicativo.

A mudança permite:

Melhor desempenho

Mais segurança contra falhas e ataques

Compatibilidade com novas tecnologias

Além disso, celulares antigos deixam de receber atualizações do sistema, o que compromete o uso de diversos aplicativos ao longo do tempo.

Celulares que podem perder acesso ao WhatsApp

(Modelos com Android 5.0/5.1 ou inferior afetados pela mudança)

Motorola

Moto X (2014) / Moto X (2013)

Moto G (2014) / Moto G (2013)

Moto G 4G

Moto E (1ª geração)

Linha Droid: Droid Turbo, Droid Ultra, Droid Maxx, Droid Mini

Samsung

Galaxy S5 / S5 Mini

Galaxy S4 (todas as versões)

Galaxy S3

Galaxy Note 4 / Note 3 / Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

Sony

Xperia Z3 / Z3 Compact / Z3 Tablet Compact

Xperia Z2 / Z2 Tablet

Xperia Z Ultra (Google Play Edition)

LG

LG G3

LG G2

LG G Stylo

Linha Optimus (L32 Dual, L5 Dual, L7 Dual, F3, L22, F6)

Asus

Zenfone 5

Zenfone 6

Zenfone 5 LTE

Asus PhonePad

Google (Linha Nexus)

Nexus 6

Nexus 9

Nexus 5

Nexus 4

Nexus 7 (2013)

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

Outros modelos

Nvidia Shield Tablet

Blu Life 8 XL

TCL Idol 3

Micromax Canvas Knight 2

Se o celular roda abaixo do Android 6, ele deve perder acesso ao WhatsApp a partir de 8 de setembro.