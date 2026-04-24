Google revela nova era de IAs para empresas em atualização; confira

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Google - Foto: Ilustrativa | Freepik

Uma das empresas expoentes de tecnologia, a Google, apresentou um novo pacote de inovações em seus sistemas de inteligência artificial (IA) que marca o início da era chamada "Era das Empresas Agênticas". Tal modelo consiste nas IAs atuarem de forma autônoma para executarem tarefas, tomarem decisões e impulsionar os resultados.

A revelação aconteceu durante o Google Cloud Next 2026, realizado em Las Vegas nos Estados Unidos que durou da última quarta-feira, 22, a esta sexta-feira, 24.

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A proposta é ir além dos chatbots tradicionais, permitindo que sistemas baseados em IA consigam perceber, raciocinar e agir de forma integrada aos processos corporativos.

Plataforma Gemini Enterprise é destaque

O principal anúncio foi a Gemini Enterprise Agent Platform, uma solução completa que permite criar, gerenciar e escalar agentes de IA dentro das organizações.

Segundo o CEO Thomas Kurian, a plataforma funciona como um elo entre dados, pessoas e aplicações:

“Não se trata de serviços isolados, mas de uma stack integrada para entregar eficiência e escala na era da IA em produção.”

A solução inclui recursos como:

criação de agentes personalizados;

automação de processos complexos;

gerenciamento de atividades em tempo real;

integração com sistemas corporativos.

Chips mais potentes e eficientes

Outro destaque foram as novas TPUs de 8ª geração, projetadas para treinamento e execução de modelos de IA com maior eficiência.

De acordo com a empresa, os chips oferecem até 80% mais desempenho por dólar em relação à geração anterior, permitindo dobrar a capacidade de atendimento sem aumento proporcional de custos.

IA aplicada a dados, segurança e produtividade

O evento também trouxe avanços em diferentes áreas:

Agentic Data Cloud : arquitetura que conecta dados em tempo real para uso por agentes de IA

: arquitetura que conecta dados em tempo real para uso por agentes de IA Agentic Defense : sistema de cibersegurança automatizado com apoio da Wiz

: sistema de cibersegurança automatizado com apoio da Wiz Workspace Agent : ferramenta que executa tarefas entre aplicativos

: ferramenta que executa tarefas entre aplicativos Drive Projects : ambiente colaborativo inteligente para gestão de fluxos de trabalho

Brasil em destaque

Empresas brasileiras como Casas Bahia, CERC e Jusbrasil participaram do evento apresentando cases de uso das tecnologias do Google Cloud.

Ecossistema aberto e multicloud

O Google Cloud reforçou ainda seu compromisso com um ecossistema aberto, permitindo integração com diferentes modelos de IA e infraestruturas, incluindo GPUs da NVIDIA.

O futuro das empresas

A companhia aposta que o conceito de “empresa agêntica” será o próximo passo da transformação digital, combinando automação avançada, análise de dados e inteligência artificial em escala.

“A tecnologia está pronta — agora é hora de construir o motor de crescimento”, concluiu Kurian.