TECNOLOGIA
Google revela nova era de IAs para empresas em atualização; confira
Soluções prometem transformar empresas com agentes autônomos
Uma das empresas expoentes de tecnologia, a Google, apresentou um novo pacote de inovações em seus sistemas de inteligência artificial (IA) que marca o início da era chamada "Era das Empresas Agênticas". Tal modelo consiste nas IAs atuarem de forma autônoma para executarem tarefas, tomarem decisões e impulsionar os resultados.
A revelação aconteceu durante o Google Cloud Next 2026, realizado em Las Vegas nos Estados Unidos que durou da última quarta-feira, 22, a esta sexta-feira, 24.
A proposta é ir além dos chatbots tradicionais, permitindo que sistemas baseados em IA consigam perceber, raciocinar e agir de forma integrada aos processos corporativos.
Plataforma Gemini Enterprise é destaque
O principal anúncio foi a Gemini Enterprise Agent Platform, uma solução completa que permite criar, gerenciar e escalar agentes de IA dentro das organizações.
Segundo o CEO Thomas Kurian, a plataforma funciona como um elo entre dados, pessoas e aplicações:
“Não se trata de serviços isolados, mas de uma stack integrada para entregar eficiência e escala na era da IA em produção.”
A solução inclui recursos como:
- criação de agentes personalizados;
- automação de processos complexos;
- gerenciamento de atividades em tempo real;
- integração com sistemas corporativos.
Chips mais potentes e eficientes
Outro destaque foram as novas TPUs de 8ª geração, projetadas para treinamento e execução de modelos de IA com maior eficiência.
De acordo com a empresa, os chips oferecem até 80% mais desempenho por dólar em relação à geração anterior, permitindo dobrar a capacidade de atendimento sem aumento proporcional de custos.
IA aplicada a dados, segurança e produtividade
O evento também trouxe avanços em diferentes áreas:
- Agentic Data Cloud: arquitetura que conecta dados em tempo real para uso por agentes de IA
- Agentic Defense: sistema de cibersegurança automatizado com apoio da Wiz
- Workspace Agent: ferramenta que executa tarefas entre aplicativos
- Drive Projects: ambiente colaborativo inteligente para gestão de fluxos de trabalho
Leia Também:
Brasil em destaque
Empresas brasileiras como Casas Bahia, CERC e Jusbrasil participaram do evento apresentando cases de uso das tecnologias do Google Cloud.
Ecossistema aberto e multicloud
O Google Cloud reforçou ainda seu compromisso com um ecossistema aberto, permitindo integração com diferentes modelos de IA e infraestruturas, incluindo GPUs da NVIDIA.
O futuro das empresas
A companhia aposta que o conceito de “empresa agêntica” será o próximo passo da transformação digital, combinando automação avançada, análise de dados e inteligência artificial em escala.
“A tecnologia está pronta — agora é hora de construir o motor de crescimento”, concluiu Kurian.
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