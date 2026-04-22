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DESCONTINUAÇÃO

Fim do suporte ao Kindle: veja modelos que param de funcionar em maio

Decisão da Amazon vai impactar usuários brasileiros e limitar acesso a conteúdos

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em

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Ação vai impactar usuários brasileiros com limitação de acesso a conteúdos
Ação vai impactar usuários brasileiros com limitação de acesso a conteúdos -

A Amazon anunciou que vai encerrar o suporte para versões antigas do leitor digital Kindle a partir de 20 de maio. Ação que vai impactar usuários brasileiros que ainda utilizam dispositivos lançados até 2012.

Após a mudança, os aparelhos afetados não poderão mais se conectar à loja Kindle nem receber atualizações, o que limita o acesso a novos conteúdos e funcionalidades online.

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Segundo a Amazon, a medida faz parte de uma estratégia da empresa para concentrar suporte em dispositivos mais recentes.

Entre os dispositivos impactados estão algumas das primeiras gerações do Kindle, incluindo modelos clássicos como:

  • Kindle 1
  • Kindle DX
  • Kindle Keyboard
  • Kindle 4
  • Kindle Touch
  • Kindle 5
  • Primeira versão do Kindle Paperwhite

Tablets da linha Kindle Fire lançados até 2012 também entram na lista

Mesmo com o fim do serviço, os usuários ainda poderão acessar livros já baixados nos aparelhos e transferir arquivos manualmente por meio de cabo USB. Porém, funcionalidades que dependem da conexão com a loja digital deixarão de operar.

A Amazon explicou que os dispositivos já receberam suporte por mais de uma década — em alguns casos, por até 18 anos — e não acompanham mais as evoluções tecnológicas atuais.

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Promoções

Amazon passou a oferecer descontos e créditos em ebooks para usuários afetados que optarem por adquirir versões mais recentes do Kindle. A ação é para estimular a migração.

De acordo com a empresa, os novos dispositivos apresentam melhorias em desempenho, qualidade de tela e acessibilidade.

A alteração deve impactar apenas uma pequena parte da base global de usuários — cerca de 3%, apontam estimativas —, mas marca o encerramento de um ciclo para leitores que ainda utilizam dispositivos mais antigos.

Essa iniciativa acompanha uma tendência mais ampla no setor de tecnologia, na qual empresas vêm reduzindo o suporte a aparelhos antigos.

Exemplos recentes incluem a descontinuação de serviços em produtos da Spotify, Google e Netflix, evidenciando o ritmo acelerado da evolução tecnológica e a necessidade de atualização constante dos dispositivos.

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