DESCONTINUAÇÃO
Fim do suporte ao Kindle: veja modelos que param de funcionar em maio
Decisão da Amazon vai impactar usuários brasileiros e limitar acesso a conteúdos
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A Amazon anunciou que vai encerrar o suporte para versões antigas do leitor digital Kindle a partir de 20 de maio. Ação que vai impactar usuários brasileiros que ainda utilizam dispositivos lançados até 2012.
Após a mudança, os aparelhos afetados não poderão mais se conectar à loja Kindle nem receber atualizações, o que limita o acesso a novos conteúdos e funcionalidades online.
Segundo a Amazon, a medida faz parte de uma estratégia da empresa para concentrar suporte em dispositivos mais recentes.
Entre os dispositivos impactados estão algumas das primeiras gerações do Kindle, incluindo modelos clássicos como:
- Kindle 1
- Kindle DX
- Kindle Keyboard
- Kindle 4
- Kindle Touch
- Kindle 5
- Primeira versão do Kindle Paperwhite
Tablets da linha Kindle Fire lançados até 2012 também entram na lista
Mesmo com o fim do serviço, os usuários ainda poderão acessar livros já baixados nos aparelhos e transferir arquivos manualmente por meio de cabo USB. Porém, funcionalidades que dependem da conexão com a loja digital deixarão de operar.
A Amazon explicou que os dispositivos já receberam suporte por mais de uma década — em alguns casos, por até 18 anos — e não acompanham mais as evoluções tecnológicas atuais.
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Amazon passou a oferecer descontos e créditos em ebooks para usuários afetados que optarem por adquirir versões mais recentes do Kindle. A ação é para estimular a migração.
De acordo com a empresa, os novos dispositivos apresentam melhorias em desempenho, qualidade de tela e acessibilidade.
A alteração deve impactar apenas uma pequena parte da base global de usuários — cerca de 3%, apontam estimativas —, mas marca o encerramento de um ciclo para leitores que ainda utilizam dispositivos mais antigos.
Essa iniciativa acompanha uma tendência mais ampla no setor de tecnologia, na qual empresas vêm reduzindo o suporte a aparelhos antigos.
Exemplos recentes incluem a descontinuação de serviços em produtos da Spotify, Google e Netflix, evidenciando o ritmo acelerado da evolução tecnológica e a necessidade de atualização constante dos dispositivos.
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