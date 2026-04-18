Amazon pode derrubar a Starlink? Entenda a disputa bilionária

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Satélite da Starlink - Foto: divulgação/SpaceX

O mercado global de internet via satélite entrou em uma nova fase de expansão e disputa estratégica entre gigantes da tecnologia. No centro dessa corrida estão empresas como a SpaceX, com sua rede Starlink, e a Amazon, que acelera investimentos para ganhar espaço no setor.

Atualmente, a Starlink lidera com ampla vantagem, somando milhares de satélites em órbita e uma base crescente de usuários ao redor do mundo. A estratégia de expansão rápida e cobertura global consolidou a empresa como referência em conectividade via satélite.

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Aquisição bilionária e estratégia de expansão

Para reduzir essa distância, a Amazon aposta em movimentos agressivos. A empresa negocia a compra da Globalstar por cerca de US$ 11,6 bilhões, em uma operação prevista para ser concluída até 2027.

A aquisição pode garantir acesso imediato a infraestrutura já existente, além de licenças de espectro fundamentais para operar em diferentes países. Isso permitiria à Amazon acelerar sua entrada no mercado, sem depender exclusivamente de uma rede construída do zero.

Projeto próprio mira cobertura global

Paralelamente, a empresa desenvolve o chamado Projeto Kuiper, focado na criação de uma constelação com mais de 3 mil satélites em órbita baixa. O objetivo é oferecer internet de baixa latência e ampliar o acesso em regiões com pouca cobertura.

Outro diferencial em desenvolvimento é a tecnologia direct-to-device, que promete conectar smartphones diretamente aos satélites, sem necessidade de antenas ou infraestrutura terrestre intermediária.

Tecnologia e desafios na corrida espacial

Apesar do avanço, o projeto da Amazon ainda enfrenta barreiras relevantes. Entre elas estão a dependência de lançamentos espaciais realizados por terceiros, a complexidade logística de operar milhares de satélites e a necessidade de competir com sistemas já consolidados.

Além disso, a corrida exige investimentos bilionários e rapidez na execução, fatores decisivos em um mercado altamente competitivo.

Disputa deve redefinir conectividade global

A concorrência entre Amazon e SpaceX tende a acelerar a inovação e ampliar o acesso à internet em áreas remotas, zonas rurais e regiões com infraestrutura limitada.

Mais do que uma disputa empresarial, o avanço da internet via satélite pode transformar a forma como o mundo se conecta, reduzindo desigualdades digitais e criando novas possibilidades de comunicação em escala global.