MUNDO
Amazon pode derrubar a Starlink? Entenda a disputa bilionária
Concorrência com a SpaceX tende a acelerar a inovação e ampliar o acesso à internet
O mercado global de internet via satélite entrou em uma nova fase de expansão e disputa estratégica entre gigantes da tecnologia. No centro dessa corrida estão empresas como a SpaceX, com sua rede Starlink, e a Amazon, que acelera investimentos para ganhar espaço no setor.
Atualmente, a Starlink lidera com ampla vantagem, somando milhares de satélites em órbita e uma base crescente de usuários ao redor do mundo. A estratégia de expansão rápida e cobertura global consolidou a empresa como referência em conectividade via satélite.
Aquisição bilionária e estratégia de expansão
Para reduzir essa distância, a Amazon aposta em movimentos agressivos. A empresa negocia a compra da Globalstar por cerca de US$ 11,6 bilhões, em uma operação prevista para ser concluída até 2027.
A aquisição pode garantir acesso imediato a infraestrutura já existente, além de licenças de espectro fundamentais para operar em diferentes países. Isso permitiria à Amazon acelerar sua entrada no mercado, sem depender exclusivamente de uma rede construída do zero.
Projeto próprio mira cobertura global
Paralelamente, a empresa desenvolve o chamado Projeto Kuiper, focado na criação de uma constelação com mais de 3 mil satélites em órbita baixa. O objetivo é oferecer internet de baixa latência e ampliar o acesso em regiões com pouca cobertura.
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Outro diferencial em desenvolvimento é a tecnologia direct-to-device, que promete conectar smartphones diretamente aos satélites, sem necessidade de antenas ou infraestrutura terrestre intermediária.
Tecnologia e desafios na corrida espacial
Apesar do avanço, o projeto da Amazon ainda enfrenta barreiras relevantes. Entre elas estão a dependência de lançamentos espaciais realizados por terceiros, a complexidade logística de operar milhares de satélites e a necessidade de competir com sistemas já consolidados.
Além disso, a corrida exige investimentos bilionários e rapidez na execução, fatores decisivos em um mercado altamente competitivo.
Disputa deve redefinir conectividade global
A concorrência entre Amazon e SpaceX tende a acelerar a inovação e ampliar o acesso à internet em áreas remotas, zonas rurais e regiões com infraestrutura limitada.
Mais do que uma disputa empresarial, o avanço da internet via satélite pode transformar a forma como o mundo se conecta, reduzindo desigualdades digitais e criando novas possibilidades de comunicação em escala global.
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