HOME > ESPORTES
Bayern e Barcelona humilham com goleadas e avançam na Champions League

Confira os confrontos que prometem parar o mundo nas quartas de final

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

18/03/2026 - 19:17 h | Atualizada em 18/03/2026 - 20:47

Raphinha comemorando gol pelo Barcelona
Raphinha comemorando gol pelo Barcelona

Goleadas históricas marcaram os jogos da Champions League desta quarta-feira, 18. O Barcelona começou os trabalhos no início da tarde vencendo o Newcastle por 7 a 2, enquanto o Liverpool e o Bayern de Munique golearam Atalanta e Galatasaray, respectivamente, e avançaram às quartas de final da competição.

Com show do brasileiro Raphinha, autor de dois gols no confronto, o Barça fez valer a força no Camp Nou e, com 8 a 3 no placar agregado, despachou o clube inglês de volta para casa. Bernal, Yamal, Fermín López e Lewandowski também balançaram a rede.

Quem também se destacou foi o Liverpool, que virou para cima do Galatasaray, que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0. O egípcio Mohamed Salah perdeu pênalti, mas conseguiu encerrar a má fase e encerrar a goleada na segunda etapa. Szoboszlai, Ekitike e Gravenberch também marcaram.

Com a vitória emblemática de 10 a 2 no placar agregado, o Bayern de Munique atropelou a Atalanta na Allianz Arena e garantiu a vaga na próxima fase. Com doblete de Harry Kane, além de gols de Lennart Karl e Luis Días, os Bávaros venceram os italianos por 4 a 1.

O Atlético de Madrid teve um destino semelhante, apesar de meios distintos. Os Colchoneros perderam por 3 a 2 para o Tottenham, mas garantiram a vaga após a vitória por 5 a 2 na partida de ida.

Na briga na parte de baixo da tabela na Premier League, os Spurs agora passam a focar somente no campeonato nacional em busca da permanência na elite do futebol inglês. Kolo Muani e Xavi Simons (duas vezes) lideraram o triunfo do Tottenham, enquanto Julián Alvarez de Dávid Hancko dimiuiram para o Atleti.

Confrontos das quartas de final da Champions:

  • Liverpool x PSG;
  • Bayern de Munique x Real Madrid;
  • Sporting x Arsenal;
  • Barcelona x Atlético de Madrid.

