Mais árvores: governo amplia ações para arborizar cidades brasileiras

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Uma das principais preocupações ambientais de Salvador é a redução das áreas verdes provocada pelo crescimento urbano desordenado e pela expansão imobiliária.

Apesar de ainda abrigar importantes remanescentes de Mata Atlântica, a capital baiana tem perdido cobertura vegetal ao longo dos anos.

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Diante desse cenário, o portal A TARDE questionou o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, durante participação no programaBom Dia, Ministro, nesta quinta-feira, 11, sobre quais ações o governo federal tem desenvolvido para apoiar cidades que, assim como Salvador, enfrentam a perda de vegetação.

Em resposta, o ministro destacou o Plano Nacional de Arborização Urbana (Planau), lançado pelo governo federal em novembro do ano passado. A iniciativa busca ampliar a cobertura vegetal nos centros urbanos e aumentar a presença de árvores nas cidades brasileiras.

“Nós lançamos esse programa para incentivar a arborização das cidades que vêm sofrendo com a perda de cobertura vegetal. Quando analisamos o mapa e as imagens de satélite dos municípios, verificamos um baixo índice de áreas verdes. Isso é um problema”, afirmou.

O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco - Foto: Agência Brasil | Marcelo Camargo

O diagnóstico citado pelo ministro é reforçado por dados do MapBiomas, que apontam que a cobertura vegetal média nas áreas urbanas do país é de 28,2%.

Entre as metas do plano estão a ampliação de 360 mil hectares de áreas verdes urbanas e a garantia de que 65% da população brasileira viva em ruas com pelo menos três árvores.

Periferias têm menos arborização

Durante a entrevista, Capobianco também chamou atenção para uma desigualdade presente nas grandes cidades brasileiras: os bairros mais pobres costumam ter menos áreas arborizadas.

“Quando observamos onde essas áreas verdes estão localizadas, percebemos que elas ficam, em geral, nos bairros onde vivem as pessoas com mais recursos. Já nas periferias, onde estão as populações mais vulneráveis, a arborização é muito menor”, pontuou.

Para enfrentar esse cenário, o governo federal lançou neste ano o edital ArborizaCidades, voltado à ampliação das áreas verdes em regiões periféricas.

A iniciativa oferece recursos para que municípios com população entre 20 mil e 750 mil habitantes desenvolvam projetos de arborização.

Os valores variam entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões por proposta e podem ser utilizados na compra de mudas, plantio e manutenção das áreas verdes.

As inscrições seguem abertas até o dia 6 de julho.

Manual orienta municípios

Além dos recursos financeiros, o governo federal também aposta em orientação técnica para apoiar os municípios na ampliação da arborização urbana.

O ministro destacou a criação da Coletânea Brasileira de Arborização Urbana, conjunto de manuais que reúne orientações para o planejamento e a execução de projetos em diferentes regiões do país.

O material apresenta informações sobre espécies nativas adequadas para cada bioma e orientações para evitar impactos na infraestrutura urbana.

“Muitas vezes fazemos a arborização com espécies inadequadas. Utilizamos árvores que acabam criando problemas na fiação, na tubulação e na infraestrutura urbana. Por isso, elaboramos esse material para orientar os municípios”, concluiu.

Confira o Bom Dia, Ministro completo: