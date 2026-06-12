LANÇAMENTO
Move Brasil: linha de R$ 4 bilhões facilita compra de moto para entregadores
Veja como vai funcionar o programa que será lançado pelo presidente Lula (PT)
O presidente Lula (PT) anunciou, nesta sexta-feira, 12, durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, uma nova linha de crédito no valor de R$ 4 bilhões, voltada a trabalhadores que usam a moto como instrumento de renda.
A iniciativa, "Move Brasil – Entregadores e Moto Apps", tem como foco motociclistas entregadores, que devem ter acesso ao montante em condições facilitadas, para comprar ou substituir motos.
O Move Motos seguirá a lógica do Move Aplicativos, lançada no mês passado para ajudar motoristas de aplicativos e taxistas a financiarem veículos.
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Conforme o Palácio do Planalto, a linha terá garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO), prazo de até 48 meses e possibilidade de descontos das montadoras, com juros de 12,5% ao ano, carência de dois meses e valor médio de R$ 20 mil por CPF.
O crédito "facilita o financiamento de motocicletas, motonetas e ciclomotores para quem usa a moto como instrumento de renda", afirmou o governo.
Como vai funcionar?
Para receber o financiamento, será preciso que esses trabalhadores prestem serviço para uma plataforma — como iFood, por exemplo — por pelo menos seis meses.
A exigência de estar conveniado a uma plataforma tem por objetivo permitir o desconto da parcela do empréstimo na remuneração a ser creditada na conta bancária do trabalhador.
A estimativa é que o público a ser atingido esteja entre 700 mil e 1,2 milhão de entregadores em todo o país. O valor médio da moto é de R$ 17,8 mil.
A ideia é que os recursos também possam ser usados para a compra de motos elétricas, que custam entre R$ 8 mil e R$ 9 mil, e não haverá exigência de o fabricante ser uma empresa nacional.