DESCONTO
Programa Move Brasil: quase 40 carros têm preço reduzido por benefício
Lista apresenta SUVs, hatchs e sedãs, com motores elétricos, flex e híbridos flex
O Governo Federal lança, no próximo dia 19 de junho, o Move Aplicativos. A linha de crédito especial faz parte do programa macro Move Brasil e disponibilizará R$ 30 bilhões para financiar a compra de veículos zero-quilômetro por taxistas e motoristas de transporte por aplicativo em todo o país.
A Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva já provocou forte movimentação na indústria automobilística nacional.
Até o momento, 14 montadoras anunciaram reduções estratégicas de preços em seus catálogos para enquadrar seus produtos nas regras do programa, que estipula um teto de R$ 150 mil para o valor final do veículo financiado.
Critérios de sustentabilidade e eficiência energética
Para que o financiamento seja aprovado, as fabricantes precisam comprovar o alinhamento dos veículos às normas de sustentabilidade e descarbonização do Programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação). São elegíveis apenas automóveis equipados com as seguintes tecnologias de motorização:
- Motores flex (gasolina e etanol);
- Sistemas híbridos flex;
- Veículos 100% elétricos;
- Motores movidos exclusivamente a etanol.
Atualmente, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) contabiliza 38 modelos de automóveis aptos a participar da modalidade de compra com desconto do Move Aplicativos.
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Veja os modelos e seus descontos no programa Move Aplicativos
BYD
- Dolphin Mini GL: Preço antigo: R$ 118.990 | Preço novo: Não divulgado
- Dolphin Mini GS: Preço antigo: R$ 119.990 | Preço novo: Não divulgado
- Dolphin: Preço antigo: R$ 149.990 | Preço novo: Não divulgado
Chevrolet
- Onix (todas as versões): Preço antigo: R$ 101.790 a R$ 133.390 | Preço novo: Não divulgado
- Onix Plus (todas as versões): Preço antigo: R$ 108.990 a R$ 139.390 | Preço novo: Não divulgado
- Spin 1.8 AT: Preço antigo: R$ 119.990 | Preço novo: Não divulgado
- Spin LT: Preço antigo: R$ 138.590 | Preço novo: Não divulgado
- Spark EUV: Preço antigo: R$ 144.990 | Preço novo: Não divulgado
- Tracker Turbo AT: Preço antigo: R$ 119.990 | Preço novo: Não divulgado
- Tracker LT Turbo AT: Preço antigo: R$ 145.490 | Preço novo: Não divulgado
- Sonic (todas as versões): Preço antigo: R$ 134.990 a R$ 140.990 | Preço novo: Não divulgado
- Montana MT: Preço antigo: R$ 133.090 | Preço novo: Não divulgado
- Montana LT: Preço antigo: R$ 139.390 | Preço novo: Não divulgado
Citroën
- Basalt Feel Turbo 200 AT: Preço antigo: R$ 117.990 | Para Táxi: R$ 90.872 | Para Motorista de App: R$ 109.731
- Basalt Dark Edition Turbo 200 AT: Preço antigo: R$ 129.890 | Para Táxi: R$ 99.123 | Para Motorista de App: R$ 119.694
- C3 Live Go: Preço antigo: R$ 87.450 | Para Táxi: R$ 65.050 | Para Motorista de App: R$ 73.921
- C3 Live Plus: Preço antigo: R$ 93.590 | Para Táxi: R$ 75.005 | Para Motorista de App: R$ 85.233
Fiat
- Mobi Like: Preço antigo: R$ 83.490 | Para Táxi: R$ 64.490 | Para Motorista de App: R$ 72.490
- Argo Drive 1.0 MT: Preço antigo: R$ 97.990 | Para Táxi: R$ 77.990 | Para Motorista de App: R$ 88.990
- Cronos Drive 1.3 AT: Preço antigo: R$ 119.990 | Para Táxi: R$ 87.249 | Para Motorista de App: R$ 103.990
- Pulse Drive 1.3 CVT: Preço antigo: R$ 115.990 | Para Táxi: R$ 86.296 | Para Motorista de App: R$ 102.071
- Fastback T200: Preço antigo: R$ 126.990 | Para Táxi: R$ 101.990 | Para Motorista de App: R$ 120.990
Geely
- EX2 Pro: Preço antigo: R$ 123.800 | Para Táxi: R$ 99.000 | Para Motorista de App: R$ 117.610
- EX2 Max: Preço antigo: R$ 136.800 | Para Táxi: R$ 109.396 | Para Motorista de App: R$ 129.960
GWM
- Ora 03 BEV58: Preço antigo: R$ 169.990 | Para Táxi: R$ 150.000 |Para Motorista de App: R$ 150.000
Honda
- City Hatch LX: Preço antigo: R$ 117.500 | Para Táxi: R$ 105.750 | Para Motorista de App: R$ 105.750
- City Hatch EX: Preço antigo: R$ 136.300 | Para Táxi: R$ 122.670 | Para Motorista de App: R$ 122.670
- City Hatch Touring: Preço antigo: R$ 152.200 | Só para Táxi: R$ 136.980
- City Hatch Sport: Preço antigo: R$ 155.300 | Só para Táxi: R$ 139.770
- City Sedã LX: Preço antigo: R$ 117.500 | Para Táxi: R$ 105.750 | Para Motorista de App: R$ 105.750
- City Sedã EX: Preço antigo: R$ 137.300 | Para Táxi: R$ 123.570 | Para Motorista de App: R$ 123.570
- City Sedã ELX: Preço antigo: R$ 144.700 | Para Táxi: R$ 130.230 | Para Motorista de App: R$ 130.230
- City Sedã Touring: Preço antigo: R$ 153.200 | Só para Táxi: R$ 137.880
- WR-V EX: Preço antigo: R$ 149.000 | Para Táxi: R$ 134.100 | Para Motorista de App: R$ 134.100
- WR-V EXL: Preço antigo: R$ 154.000 | Para Táxi: R$ 138.600 | Para Motorista de App: R$ 138.600
Hyundai
- HB20 (todas as versões): Preço antigo: R$ 96.140 a R$ 132.490 | Preço novo: Não divulgado
- HB20S (todas as versões): Preço antigo: R$ 105.290 a R$ 138.890 | Preço novo: Não divulgado
Jeep
- Renegade Longitude MHEV: Preço antigo: R$ 158.690 | Para Táxi: R$ 120.770 | Para Motorista de App: R$ 143.138
- Compass Sport: Preço antigo: R$ 174.990 | Para Táxi: R$ 120.430 | Para Motorista de App: R$ 145.942
Nissan
- Versa 1.6 Sense CVT: Preço antigo: R$ 119.990 | Para Táxi: R$ 90.390 | Para Motorista de App: Não divulgado
- Kait 1.6 Active CVT: Preço antigo: R$ 117.990 | Para Táxi: R$ 92.790 | Para Motorista de App: Não divulgado
- Kicks Sense 220T: Preço antigo: R$ 168.990 | Para Táxi: R$ 118.390 | Para Motorista de App: Não divulgado
Peugeot
- 208 Allure Turbo: Preço antigo: R$ 126.990 | Para Táxi: R$ 92.440 | Para Motorista de App: R$ 111.624
- 2008 Allure Turbo: Preço antigo: R$ 168.990 | Para Táxi: R$ 111.624 | Para Motorista de App: R$ 133.333
Renault
- Kwid Zen: Preço antigo: R$ 82.790 | Para Táxi: R$ 60.604 | Para Motorista de App: R$ 68.715
- Kwid Intense: Preço antigo: R$ 85.890 | Preço novo: Não divulgado
- Kwid Outsider: Preço antigo: R$ 91.190 | Preço novo: Não divulgado
- Kardian (todas as versões): Preço antigo: R$ 113.690 a R$ 149.990 | Preço novo: Não divulgado
- Duster Plus (1.6 MT e 1.6 CVT): Preço antigo: R$ 131.990 a R$ 144.990 | Preço novo: Não divulgado
Toyota
- Yaris Cross XR: Preço antigo: R$ 149.990 | Para Táxi: R$ 112.480,63 | Para Motorista de App: R$ 134.991
Volkswagen
- Polo Track: Preço antigo: R$ 96.690 | Para Táxi: R$ 87.987 | Para Motorista de App: R$ 87.987
- Tera 1.0 MPI: Preço antigo: R$ 107.190 | Para Táxi: R$ 101.830 | Para Motorista de App: R$ 101.830
- Tera 1.0 TSI Comfort: Preço antigo: R$ 133.190 | Para Táxi: R$ 126.530 | Para Motorista de App: R$ 126.530
- Virtus 170 TSI AT: Preço antigo: R$ 134.390 | Para Táxi: R$ 119.607 | Para Motorista de App: R$ 119.607
- T-Cross 200 TSI: Preço antigo: R$ 161.490 | Para Táxi: R$ 142.111 | Para Motorista de App: R$ 142.111
Quem tem direito ao benefício?
Todos os motoristas de aplicativo que tem o cadastro ativo por no mínimo 12 meses e que tenham realizado ao menos 100 corridas na mesma plataforma, estão aptos a participar do programa.
O mesmo acontece com taxistas registrados e que estão em atividade.