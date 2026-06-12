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DESCONTO

Programa Move Brasil: quase 40 carros têm preço reduzido por benefício

Lista apresenta SUVs, hatchs e sedãs, com motores elétricos, flex e híbridos flex

Gustavo Zambianco
Por
Volkswagen Tera
Volkswagen Tera - Foto: Divulgação Volkswagen

O Governo Federal lança, no próximo dia 19 de junho, o Move Aplicativos. A linha de crédito especial faz parte do programa macro Move Brasil e disponibilizará R$ 30 bilhões para financiar a compra de veículos zero-quilômetro por taxistas e motoristas de transporte por aplicativo em todo o país.

A Medida Provisória (MP) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva já provocou forte movimentação na indústria automobilística nacional.

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Até o momento, 14 montadoras anunciaram reduções estratégicas de preços em seus catálogos para enquadrar seus produtos nas regras do programa, que estipula um teto de R$ 150 mil para o valor final do veículo financiado.

Critérios de sustentabilidade e eficiência energética

Para que o financiamento seja aprovado, as fabricantes precisam comprovar o alinhamento dos veículos às normas de sustentabilidade e descarbonização do Programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação). São elegíveis apenas automóveis equipados com as seguintes tecnologias de motorização:

  • Motores flex (gasolina e etanol);
  • Sistemas híbridos flex;
  • Veículos 100% elétricos;
  • Motores movidos exclusivamente a etanol.

Atualmente, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) contabiliza 38 modelos de automóveis aptos a participar da modalidade de compra com desconto do Move Aplicativos.

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Veja os modelos e seus descontos no programa Move Aplicativos

BYD

  • Dolphin Mini GL: Preço antigo: R$ 118.990 | Preço novo: Não divulgado
  • Dolphin Mini GS: Preço antigo: R$ 119.990 | Preço novo: Não divulgado
  • Dolphin: Preço antigo: R$ 149.990 | Preço novo: Não divulgado
BYD Dolphin GS
BYD Dolphin GS - Foto: Divulgação BYD

Chevrolet

  • Onix (todas as versões): Preço antigo: R$ 101.790 a R$ 133.390 | Preço novo: Não divulgado
  • Onix Plus (todas as versões): Preço antigo: R$ 108.990 a R$ 139.390 | Preço novo: Não divulgado
  • Spin 1.8 AT: Preço antigo: R$ 119.990 | Preço novo: Não divulgado
  • Spin LT: Preço antigo: R$ 138.590 | Preço novo: Não divulgado
  • Spark EUV: Preço antigo: R$ 144.990 | Preço novo: Não divulgado
  • Tracker Turbo AT: Preço antigo: R$ 119.990 | Preço novo: Não divulgado
  • Tracker LT Turbo AT: Preço antigo: R$ 145.490 | Preço novo: Não divulgado
  • Sonic (todas as versões): Preço antigo: R$ 134.990 a R$ 140.990 | Preço novo: Não divulgado
  • Montana MT: Preço antigo: R$ 133.090 | Preço novo: Não divulgado
  • Montana LT: Preço antigo: R$ 139.390 | Preço novo: Não divulgado
Chevrolet Onix Plus
Chevrolet Onix Plus - Foto: Divulgação Chevrolet

Citroën

  • Basalt Feel Turbo 200 AT: Preço antigo: R$ 117.990 | Para Táxi: R$ 90.872 | Para Motorista de App: R$ 109.731
  • Basalt Dark Edition Turbo 200 AT: Preço antigo: R$ 129.890 | Para Táxi: R$ 99.123 | Para Motorista de App: R$ 119.694
  • C3 Live Go: Preço antigo: R$ 87.450 | Para Táxi: R$ 65.050 | Para Motorista de App: R$ 73.921
  • C3 Live Plus: Preço antigo: R$ 93.590 | Para Táxi: R$ 75.005 | Para Motorista de App: R$ 85.233
Citroën Basalt
Citroën Basalt - Foto: Divulgação | Citroën

Fiat

  • Mobi Like: Preço antigo: R$ 83.490 | Para Táxi: R$ 64.490 | Para Motorista de App: R$ 72.490
  • Argo Drive 1.0 MT: Preço antigo: R$ 97.990 | Para Táxi: R$ 77.990 | Para Motorista de App: R$ 88.990
  • Cronos Drive 1.3 AT: Preço antigo: R$ 119.990 | Para Táxi: R$ 87.249 | Para Motorista de App: R$ 103.990
  • Pulse Drive 1.3 CVT: Preço antigo: R$ 115.990 | Para Táxi: R$ 86.296 | Para Motorista de App: R$ 102.071
  • Fastback T200: Preço antigo: R$ 126.990 | Para Táxi: R$ 101.990 | Para Motorista de App: R$ 120.990
Fiat Fastback
Fiat Fastback - Foto: Divulgação | Fiat

Geely

  • EX2 Pro: Preço antigo: R$ 123.800 | Para Táxi: R$ 99.000 | Para Motorista de App: R$ 117.610
  • EX2 Max: Preço antigo: R$ 136.800 | Para Táxi: R$ 109.396 | Para Motorista de App: R$ 129.960
Geely EX2 (Versão Pro)
Geely EX2 (Versão Pro) - Foto: Divulgação Geely

GWM

  • Ora 03 BEV58: Preço antigo: R$ 169.990 | Para Táxi: R$ 150.000 |Para Motorista de App: R$ 150.000
GWM Ora 03
GWM Ora 03 - Foto: Divulgação GWM

Honda

  • City Hatch LX: Preço antigo: R$ 117.500 | Para Táxi: R$ 105.750 | Para Motorista de App: R$ 105.750
  • City Hatch EX: Preço antigo: R$ 136.300 | Para Táxi: R$ 122.670 | Para Motorista de App: R$ 122.670
  • City Hatch Touring: Preço antigo: R$ 152.200 | Só para Táxi: R$ 136.980
  • City Hatch Sport: Preço antigo: R$ 155.300 | Só para Táxi: R$ 139.770
  • City Sedã LX: Preço antigo: R$ 117.500 | Para Táxi: R$ 105.750 | Para Motorista de App: R$ 105.750
  • City Sedã EX: Preço antigo: R$ 137.300 | Para Táxi: R$ 123.570 | Para Motorista de App: R$ 123.570
  • City Sedã ELX: Preço antigo: R$ 144.700 | Para Táxi: R$ 130.230 | Para Motorista de App: R$ 130.230
  • City Sedã Touring: Preço antigo: R$ 153.200 | Só para Táxi: R$ 137.880
  • WR-V EX: Preço antigo: R$ 149.000 | Para Táxi: R$ 134.100 | Para Motorista de App: R$ 134.100
  • WR-V EXL: Preço antigo: R$ 154.000 | Para Táxi: R$ 138.600 | Para Motorista de App: R$ 138.600
Honda Civic
Honda Civic - Foto: Reprodução

Hyundai

  • HB20 (todas as versões): Preço antigo: R$ 96.140 a R$ 132.490 | Preço novo: Não divulgado
  • HB20S (todas as versões): Preço antigo: R$ 105.290 a R$ 138.890 | Preço novo: Não divulgado
Hyundai HB20
Hyundai HB20 - Foto: Divulgação

Jeep

  • Renegade Longitude MHEV: Preço antigo: R$ 158.690 | Para Táxi: R$ 120.770 | Para Motorista de App: R$ 143.138
  • Compass Sport: Preço antigo: R$ 174.990 | Para Táxi: R$ 120.430 | Para Motorista de App: R$ 145.942
Geely EX2 (Versão Pro)
Geely EX2 (Versão Pro) - Foto: Divulgação Geely

Nissan

  • Versa 1.6 Sense CVT: Preço antigo: R$ 119.990 | Para Táxi: R$ 90.390 | Para Motorista de App: Não divulgado
  • Kait 1.6 Active CVT: Preço antigo: R$ 117.990 | Para Táxi: R$ 92.790 | Para Motorista de App: Não divulgado
  • Kicks Sense 220T: Preço antigo: R$ 168.990 | Para Táxi: R$ 118.390 | Para Motorista de App: Não divulgado
Nissan Kicks
Nissan Kicks - Foto: Divulgação Nissan

Peugeot

  • 208 Allure Turbo: Preço antigo: R$ 126.990 | Para Táxi: R$ 92.440 | Para Motorista de App: R$ 111.624
  • 2008 Allure Turbo: Preço antigo: R$ 168.990 | Para Táxi: R$ 111.624 | Para Motorista de App: R$ 133.333
Peugeot 208 Style
Peugeot 208 Style - Foto: Divulgação | Peugeot

Renault

  • Kwid Zen: Preço antigo: R$ 82.790 | Para Táxi: R$ 60.604 | Para Motorista de App: R$ 68.715
  • Kwid Intense: Preço antigo: R$ 85.890 | Preço novo: Não divulgado
  • Kwid Outsider: Preço antigo: R$ 91.190 | Preço novo: Não divulgado
  • Kardian (todas as versões): Preço antigo: R$ 113.690 a R$ 149.990 | Preço novo: Não divulgado
  • Duster Plus (1.6 MT e 1.6 CVT): Preço antigo: R$ 131.990 a R$ 144.990 | Preço novo: Não divulgado
Renault Kwid E-Tech
Renault Kwid E-Tech - Foto: Divulgação Renault

Toyota

  • Yaris Cross XR: Preço antigo: R$ 149.990 | Para Táxi: R$ 112.480,63 | Para Motorista de App: R$ 134.991
Toyota Yaris Sedã saiu de linha em 2025
Toyota Yaris Sedã saiu de linha em 2025 - Foto: Divulgação

Volkswagen

  • Polo Track: Preço antigo: R$ 96.690 | Para Táxi: R$ 87.987 | Para Motorista de App: R$ 87.987
  • Tera 1.0 MPI: Preço antigo: R$ 107.190 | Para Táxi: R$ 101.830 | Para Motorista de App: R$ 101.830
  • Tera 1.0 TSI Comfort: Preço antigo: R$ 133.190 | Para Táxi: R$ 126.530 | Para Motorista de App: R$ 126.530
  • Virtus 170 TSI AT: Preço antigo: R$ 134.390 | Para Táxi: R$ 119.607 | Para Motorista de App: R$ 119.607
  • T-Cross 200 TSI: Preço antigo: R$ 161.490 | Para Táxi: R$ 142.111 | Para Motorista de App: R$ 142.111
Volkswagen Tera
Volkswagen Tera - Foto: Divulgação Volkswagen

Quem tem direito ao benefício?

Todos os motoristas de aplicativo que tem o cadastro ativo por no mínimo 12 meses e que tenham realizado ao menos 100 corridas na mesma plataforma, estão aptos a participar do programa.

O mesmo acontece com taxistas registrados e que estão em atividade.

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brasil carro governo federal

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