PRODUZIDO NA BAHIA
BYD Atto 2 flex chega por R$ 149 mil para liderar SUVs no Brasil
Nova aposta da marca chinesa: autonomia superior a mil km e custo agressivo para desbancar líderes
A BYD lança o Atto 2 DM-i Flex, novo SUV compacto, que marca a estreia da tecnologia super-híbrida com motor flex no mundo. Com um preço agressivo, chega com a missão de desafiar a liderança de modelos consagrados como Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta e CAOA Chery Tiggo 5.
A equipe de reportagem do Portal A TARDE esteve no lançamento, em São Paulo, e traz todas as informações sobre a nova aposta da gigante chinesa.
Produzido no complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia, o modelo chega ao mercado a partir de R$ 149.990 na versão GL e R$ 169.990 na versão GS, via venda direta.
Tecnologia de ponta com DNA brasileiro
O grande diferencial do Atto 2 é a versatilidade do sistema DualMode 5.0, que permite rodar no modo 100% elétrico, a gasolina ou etanol. A autonomia combinada é um dos pontos altos, podendo ultrapassar os 1.000 km na versão GS.
Para Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil, o lançamento é estratégico para o momento atual do país:
"A fábrica da Bahia, em Camaçari, dá o tom da eletrificação. Estamos muito confiantes que esse será um mercado muito significativo para nós. A BYD quer democratizar, tornar a tecnologia acessível ao povo brasileiro", afirmou Baldy em entrevista ao A TARDE.
Por que o Atto 2 quer a liderança?
Segundo Balddy, o modelo aposta em um pacote tecnológico robusto para conquistar o consumidor, incluindo:
- Desempenho ágil: potência combinada de até 197 cv na versão GS, com aceleração de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos.
- Conectividade: integração nativa com Google Automotive Services (GAS) na versão GS e tela multimídia de até 12,8 polegadas.
- Segurança: pacote ADAS 2 (controle de cruzeiro adaptativo, assistente de faixa) e seis airbags de série.
- Sustentabilidade: além da propulsão flex, a marca estreou a BYD Collection 26/27, linha de acessórios sustentáveis desenvolvida no Brasil.
Disponibilidade e reservas
A BYD confirmou que as reservas já podem ser realizadas em toda a rede de concessionárias da marca no Brasil desde o dia 9 de junho de 2026. A expectativa é que as primeiras unidades comecem a ser entregues aos clientes ainda no terceiro trimestre deste ano.
Com o Atto 2, a montadora chinesa reafirma seu compromisso com a industrialização local e reforça seu papel de protagonista na transição energética do país, consolidando o Brasil como um hub estratégico global de inovação.
Fícha técnica
Versões e Preços
- Versão GL: a partir de R$ 149.990.
- Versão GS: a partir de R$ 169.990.
Motorização e desempenho
- Sistema: tecnologia dualmode 5.0 com motor 1.5 de alta eficiência (até 46,06% de eficiência térmica).
- Potência combinada: 177 cv (GL) e 197 cv (GS).
- Torque combinado: 300 Nm (ambas as versões).
- Aceleração 0-100 km/h: 8,5 segundos (GL) e 8,4 segundos (GS).
Autonomia e bateria
- Capacidade da bateria Blade: 7,85 kWh (GL) e 18,03 kWh (GS).
- Modo 100% elétrico: Até 45 km (GL) e 110 km (GS).
- Autonomia combinada (etanol): até 770 km.
- Autonomia combinada (gasolina): até 1.000 km (GL) e 1.045 km (GS).
Dimensões e Design
- Dimensões: 4,33 m de comprimento, 1,83 m de largura e 1,67 m de altura.
- Entre-eixos: 2,62 metros.
- Porta-malas: 455 litros.
- Rodas: liga leve de 17 polegadas.
Tecnologia e Segurança
- Multimídia: sistema DiLink com tela de 10,1" (GL) e 12,8" (GS).
- Diferencial GS: integração nativa com Google Automotive Services (GAS) e bancos com ajuste elétrico.
- Segurança: seis airbags, controle de estabilidade, freio de estacionamento eletrônico e sensores de estacionamento.
- Pacote ADAS 2 (exclusivo GS): Controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa e alertas de colisão.
Garantia
- Veículo: seis anos ou 200 mil km.
- Bateria Blade: oito anos ou 200 mil km.