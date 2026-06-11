BYD Atto 2 flex chega por R$ 149 mil para liderar SUVs no Brasil

A BYD lança o Atto 2 DM-i Flex, novo SUV compacto, que marca a estreia da tecnologia super-híbrida com motor flex no mundo. Com um preço agressivo, chega com a missão de desafiar a liderança de modelos consagrados como Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta e CAOA Chery Tiggo 5.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE esteve no lançamento, em São Paulo, e traz todas as informações sobre a nova aposta da gigante chinesa.



Produzido no complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia, o modelo chega ao mercado a partir de R$ 149.990 na versão GL e R$ 169.990 na versão GS, via venda direta.



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Tecnologia de ponta com DNA brasileiro

Painel do Atto 2 - Foto: Divulgação BYD

O grande diferencial do Atto 2 é a versatilidade do sistema DualMode 5.0, que permite rodar no modo 100% elétrico, a gasolina ou etanol. A autonomia combinada é um dos pontos altos, podendo ultrapassar os 1.000 km na versão GS.

Para Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil, o lançamento é estratégico para o momento atual do país:

"A fábrica da Bahia, em Camaçari, dá o tom da eletrificação. Estamos muito confiantes que esse será um mercado muito significativo para nós. A BYD quer democratizar, tornar a tecnologia acessível ao povo brasileiro", afirmou Baldy em entrevista ao A TARDE.

Por que o Atto 2 quer a liderança?

Atto 2 - Foto: Divulgação BYD

Segundo Balddy, o modelo aposta em um pacote tecnológico robusto para conquistar o consumidor, incluindo:

Desempenho ágil : potência combinada de até 197 cv na versão GS, com aceleração de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos.

: potência combinada de até 197 cv na versão GS, com aceleração de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos. Conectividade : integração nativa com Google Automotive Services (GAS) na versão GS e tela multimídia de até 12,8 polegadas.

: integração nativa com Google Automotive Services (GAS) na versão GS e tela multimídia de até 12,8 polegadas. Segurança : pacote ADAS 2 (controle de cruzeiro adaptativo, assistente de faixa) e seis airbags de série.

: pacote ADAS 2 (controle de cruzeiro adaptativo, assistente de faixa) e seis airbags de série. Sustentabilidade : além da propulsão flex, a marca estreou a BYD Collection 26/27, linha de acessórios sustentáveis desenvolvida no Brasil.

Disponibilidade e reservas

Bancos Atto 2 - Foto: Divulgação BYD

A BYD confirmou que as reservas já podem ser realizadas em toda a rede de concessionárias da marca no Brasil desde o dia 9 de junho de 2026. A expectativa é que as primeiras unidades comecem a ser entregues aos clientes ainda no terceiro trimestre deste ano.

Com o Atto 2, a montadora chinesa reafirma seu compromisso com a industrialização local e reforça seu papel de protagonista na transição energética do país, consolidando o Brasil como um hub estratégico global de inovação.



Fícha técnica

Versões e Preços

Versão GL : a partir de R$ 149.990.

: a partir de R$ 149.990. Versão GS : a partir de R$ 169.990.

Motorização e desempenho

Sistema : tecnologia dualmode 5.0 com motor 1.5 de alta eficiência (até 46,06% de eficiência térmica).

: tecnologia dualmode 5.0 com motor 1.5 de alta eficiência (até 46,06% de eficiência térmica). Potência combinada : 177 cv (GL) e 197 cv (GS).

: 177 cv (GL) e 197 cv (GS). Torque combinado : 300 Nm (ambas as versões).

: 300 Nm (ambas as versões). Aceleração 0-100 km/h : 8,5 segundos (GL) e 8,4 segundos (GS).

Autonomia e bateria

Capacidade da bateria Blade : 7,85 kWh (GL) e 18,03 kWh (GS).

: 7,85 kWh (GL) e 18,03 kWh (GS). Modo 100% elétrico : Até 45 km (GL) e 110 km (GS).

: Até 45 km (GL) e 110 km (GS). Autonomia combinada (etanol) : até 770 km.

: até 770 km. Autonomia combinada (gasolina) : até 1.000 km (GL) e 1.045 km (GS).

Dimensões e Design

Dimensões : 4,33 m de comprimento, 1,83 m de largura e 1,67 m de altura.

: 4,33 m de comprimento, 1,83 m de largura e 1,67 m de altura. Entre-eixos : 2,62 metros.

: 2,62 metros. Porta-malas : 455 litros.

: 455 litros. Rodas : liga leve de 17 polegadas.

Tecnologia e Segurança

Multimídia : sistema DiLink com tela de 10,1" (GL) e 12,8" (GS).

: sistema DiLink com tela de 10,1" (GL) e 12,8" (GS). Diferencial GS : integração nativa com Google Automotive Services (GAS) e bancos com ajuste elétrico.

: integração nativa com Google Automotive Services (GAS) e bancos com ajuste elétrico. Segurança : seis airbags, controle de estabilidade, freio de estacionamento eletrônico e sensores de estacionamento.

: seis airbags, controle de estabilidade, freio de estacionamento eletrônico e sensores de estacionamento. Pacote ADAS 2 (exclusivo GS): Controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa e alertas de colisão.

Garantia