Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

PRODUZIDO NA BAHIA

BYD Atto 2 flex chega por R$ 149 mil para liderar SUVs no Brasil

Nova aposta da marca chinesa: autonomia superior a mil km e custo agressivo para desbancar líderes

Jair Mendonça Jr
Por
BYD lança o Atto 2 DM-i Flex
BYD lança o Atto 2 DM-i Flex - Foto: Divulgação BYD

A BYD lança o Atto 2 DM-i Flex, novo SUV compacto, que marca a estreia da tecnologia super-híbrida com motor flex no mundo. Com um preço agressivo, chega com a missão de desafiar a liderança de modelos consagrados como Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta e CAOA Chery Tiggo 5.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE esteve no lançamento, em São Paulo, e traz todas as informações sobre a nova aposta da gigante chinesa.

Produzido no complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia, o modelo chega ao mercado a partir de R$ 149.990 na versão GL e R$ 169.990 na versão GS, via venda direta.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Tecnologia de ponta com DNA brasileiro

Painel do Atto 2
Painel do Atto 2 - Foto: Divulgação BYD

O grande diferencial do Atto 2 é a versatilidade do sistema DualMode 5.0, que permite rodar no modo 100% elétrico, a gasolina ou etanol. A autonomia combinada é um dos pontos altos, podendo ultrapassar os 1.000 km na versão GS.

Para Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil, o lançamento é estratégico para o momento atual do país:

"A fábrica da Bahia, em Camaçari, dá o tom da eletrificação. Estamos muito confiantes que esse será um mercado muito significativo para nós. A BYD quer democratizar, tornar a tecnologia acessível ao povo brasileiro", afirmou Baldy em entrevista ao A TARDE.

Por que o Atto 2 quer a liderança?

Atto 2
Atto 2 - Foto: Divulgação BYD

Segundo Balddy, o modelo aposta em um pacote tecnológico robusto para conquistar o consumidor, incluindo:

  • Desempenho ágil: potência combinada de até 197 cv na versão GS, com aceleração de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos.
  • Conectividade: integração nativa com Google Automotive Services (GAS) na versão GS e tela multimídia de até 12,8 polegadas.
  • Segurança: pacote ADAS 2 (controle de cruzeiro adaptativo, assistente de faixa) e seis airbags de série.
  • Sustentabilidade: além da propulsão flex, a marca estreou a BYD Collection 26/27, linha de acessórios sustentáveis desenvolvida no Brasil.

Disponibilidade e reservas

Bancos Atto 2
Bancos Atto 2 - Foto: Divulgação BYD

A BYD confirmou que as reservas já podem ser realizadas em toda a rede de concessionárias da marca no Brasil desde o dia 9 de junho de 2026. A expectativa é que as primeiras unidades comecem a ser entregues aos clientes ainda no terceiro trimestre deste ano.

Com o Atto 2, a montadora chinesa reafirma seu compromisso com a industrialização local e reforça seu papel de protagonista na transição energética do país, consolidando o Brasil como um hub estratégico global de inovação.

Fícha técnica

Versões e Preços

  • Versão GL: a partir de R$ 149.990.
  • Versão GS: a partir de R$ 169.990.

Motorização e desempenho

  • Sistema: tecnologia dualmode 5.0 com motor 1.5 de alta eficiência (até 46,06% de eficiência térmica).
  • Potência combinada: 177 cv (GL) e 197 cv (GS).
  • Torque combinado: 300 Nm (ambas as versões).
  • Aceleração 0-100 km/h: 8,5 segundos (GL) e 8,4 segundos (GS).

Autonomia e bateria

  • Capacidade da bateria Blade: 7,85 kWh (GL) e 18,03 kWh (GS).
  • Modo 100% elétrico: Até 45 km (GL) e 110 km (GS).
  • Autonomia combinada (etanol): até 770 km.
  • Autonomia combinada (gasolina): até 1.000 km (GL) e 1.045 km (GS).

Dimensões e Design

  • Dimensões: 4,33 m de comprimento, 1,83 m de largura e 1,67 m de altura.
  • Entre-eixos: 2,62 metros.
  • Porta-malas: 455 litros.
  • Rodas: liga leve de 17 polegadas.

Tecnologia e Segurança

  • Multimídia: sistema DiLink com tela de 10,1" (GL) e 12,8" (GS).
  • Diferencial GS: integração nativa com Google Automotive Services (GAS) e bancos com ajuste elétrico.
  • Segurança: seis airbags, controle de estabilidade, freio de estacionamento eletrônico e sensores de estacionamento.
  • Pacote ADAS 2 (exclusivo GS): Controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa e alertas de colisão.

Garantia

  • Veículo: seis anos ou 200 mil km.
  • Bateria Blade: oito anos ou 200 mil km.

Leia Também:

GENERAL MOTORS

Chevrolet Tracker 2027: veja o que mudou, versões e preços no Brasil
Chevrolet Tracker 2027: veja o que mudou, versões e preços no Brasil imagem

VERSÃO ECO

Chevrolet lança Onix Plus 2027: modelo foca em eficiência e consumo
Chevrolet lança Onix Plus 2027: modelo foca em eficiência e consumo imagem

NOVA ESTRATÉGIA

Amarok 2027: nova geração é testada pelo CEO e chega ao Brasil
Amarok 2027: nova geração é testada pelo CEO e chega ao Brasil imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

byd atto

Relacionadas

Mais lidas