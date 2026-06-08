Chevrolet Tracker 2027: veja o que mudou, versões e preços no Brasil

Chega ao mercado brasileiro de SUVs compactos a linha 2027 do Chevrolet Tracker. Mantendo a solidez de seu conjunto mecânico, a General Motors focou suas atenções em um pedido recorrente dos consumidores: a democratização de itens de assistência à condução (ADAS) e melhorias na experiência digital.

Segurança e conectividade

Teto solar Tracker 2027 - Foto: Divulgação Chevrolet

A principal mudança no Tracker 2027 está na incorporação da frenagem autônoma de emergência e do assistente de permanência em faixa já a partir da versão LT. Essa atualização visa elevar o patamar de proteção dos ocupantes, utilizando uma câmera de alta resolução integrada ao para-brisa.

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Painel Tracker 2027 - Foto: Divulgação Chevrolet

Além disso, a montadora aposta na fidelização através da tecnologia. Toda a linha 2027 passa a contar com oito anos de gratuidade do plano OnStar Basics, garantindo diagnósticos remotos e acesso facilitado via aplicativo myChevrolet, um diferencial competitivo para quem busca praticidade no dia a dia.

Bancos Tracker 2027 - Foto: Divulgação Chevrolet

Versões e preços no Brasil

O modelo, que já está disponível nas concessionárias de todo o país a partir deste mês, mantém sua gama completa de configurações. Confira os valores de tabela sugeridos pela montadora.

Tracker Turbo AT (1.0): R$ 119.990

Tracker LT (1.0): R$ 145.490

Tracker LTZ (1.0): R$ 160.790

Tracker Premier (1.2): R$ 177.990

Tracker RS (1.2): R$ 178.990

Desempenho: o que se mantém?

Linha 2027 do Chevrolet Tracker - Foto: Divulgação Chevrolet

Sob o capô, o motor 1.0 Turbo, que entrega 115,5 cv e 18,9 kgfm, continua equipando as versões de entrada e intermediárias, enquanto as configurações topo de linha (Premier e RS) utilizam o motor 1.2 Turbo de 141 cv e 22,9 kgfm. A transmissão, em todos os casos, é automática de seis marchas.

Para o consumidor que avalia a compra, o Tracker 2027 se posiciona como uma evolução tecnológica estratégica. Embora a ausência do controle de cruzeiro adaptativo (ACC) ainda seja um ponto de atenção frente à concorrência, o reforço nos itens de segurança básica e a conectividade ampliada colocam o modelo novamente em destaque no segmento de SUVs mais vendidos do Brasil.