Amarok 2027: nova geração é testada pelo CEO e chega ao Brasil

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A nova geração da Volkswagen Amarok, desenvolvida sob o codinome "Patagonia", já entrou em fase de pré-série na fábrica de General Pacheco, na Argentina. O nível de importância do projeto é tamanho que o próprio CEO global da marca, Thomas Schäfer, foi pessoalmente avaliar a picape antes do lançamento oficial, previsto para 2027.

A nova estratégia da VW

Parte interna Nova geração da Volkswagen Amarok - Foto: Divulgação Volkswagen

O grande diferencial desta nova Amarok é a base estrutural. Ao contrário do que muitos entusiastas esperavam — uma derivação direta da Ford Ranger, como ocorre na versão vendida na Europa —, a Amarok latina adotou uma estratégia distinta.

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Volkswagen Amarok 2027 - Foto: Divulgação Volkswagen

A Volkswagen firmou uma parceria estratégica com a gigante chinesa SAIC. O resultado é o uso de uma plataforma modular robusta, a mesma que sustenta modelos de alta tecnologia como a Maxus Terron 9.

Contudo, a montadora faz questão de pontuar: o projeto foi adaptado integralmente pelo time de design da VW para as Américas, sob o comando do brasileiro José Carlos Pavone.

O objetivo é garantir que a picape não apenas pareça uma Volkswagen, mas que se comporte como uma, com calibração de suspensão e freios ajustada para as estradas severas do nosso continente.

Dimensões e desempenho

Amarok 2027 - Foto: Divulgação Volkswagen

A nova Amarok chegará ao mercado com porte de "picape grande". Com cerca de 5,50 metros de comprimento e um entre-eixos generoso de 3,30 metros, ela promete um espaço interno superior aos padrões atuais do segmento de picapes médias.

Sob o capô, a expectativa é de uma transição tecnológica importante

O foco deve ser o motor 2.5 turbodiesel — com números estimados em 223 cv e 52,8 kgfm de torque — aliado à consagrada transmissão automática ZF de oito marchas.

Além das opções puramente a combustão, a marca já prepara terreno para variantes híbridas plug-in, que devem ganhar força na linha a partir do final de 2026.

Um investimento bilionário

Para tornar esse lançamento viável, a Volkswagen destinou um aporte de US$ 580 milhões (aproximadamente R$ 2,97 bilhões) ao complexo industrial argentino.

A planta está sendo modernizada para absorver a nova plataforma chinesa, reforçando a estratégia da marca de manter a Argentina como o hub de exportação da Amarok para toda a região.

Quando chega ao Brasil

Com a data de estreia fixada para 2027, a Volkswagen sinaliza que a "guerra das picapes" no Brasil terá um novo protagonista. A aposta é clara: oferecer tecnologia de ponta trazida da Ásia com a robustez e o prestígio que a engenharia alemã consolidou nas últimas décadas.