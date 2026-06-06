Lançamento mundial: o novo Corolla mais potente e radical da história

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O recém-anunciado GRMN Corolla chega ao mercado global como a versão mais extrema já produzida pela fabricante, trazendo inovações técnicas que o posicionam como uma referência absoluta em performance e exclusividade.

Engenharia de pista para as ruas

O modelo mantém o motor 1.6 turbo de três cilindros, mas recebeu um ajuste fino que eleva seu torque para impressionantes 42,3 kgfm, aliado a uma potência de 304 cv.

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Para garantir o máximo desempenho, a Toyota focou em uma "dieta" rigorosa: o veículo ficou 30 kg mais leve do que o GR Corolla convencional, graças à remoção dos bancos traseiros e ao uso extensivo de materiais nobres.

Painel do Toyota GR Corolla Morizo RR - Foto: Divulgação Toyota

Aerodinâmica e precisão

Desenvolvido sob o olhar atento de Akio Toyoda, o carro foi esculpido em circuitos como Nürburgring. Entre os diferenciais técnicos, destacam-se:

Capô em fibra de carbono : com aberturas funcionais para otimizar o resfriamento.

: com aberturas funcionais para otimizar o resfriamento. Aerofólio ajustável : permite até cinco níveis de inclinação para maximizar o downforce em diferentes condições de pilotagem.

: permite até cinco níveis de inclinação para maximizar o downforce em diferentes condições de pilotagem. Setup de competição : rodas BBS forjadas de 18 polegadas calçadas com pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, garantindo aderência extrema.

Rodas do Toyota GR Corolla Morizo RR - Foto: Divulgação Toyota

Filosofia Gazoo Racing

Traseira do GRMN Corolla - Foto: Divulgação Toyota

A sigla GRMN (Gazoo Racing Masters of Nürburgring) não é utilizada à toa. Segundo a própria marca, o foco deste projeto foi transformar o hatch em uma máquina capaz de dominar o "inferno verde". A precisão na condução é garantida por uma direção elétrica recalibrada e um sistema de tração integral GR Four aprimorado.

O lançamento reforça o compromisso da Toyota com a paixão automobilística. Enquanto o mercado aguarda a chegada das primeiras unidades às ruas em 2027, o modelo se consolida como o capítulo mais ousado na trajetória recente do Corolla, provando que, mesmo em tempos de transição energética, a marca não abre mão do DNA de performance.

Disponibilidade e mercado

O GRMN Corolla chega com uma estratégia de distribuição seletiva, focada em mercados estratégicos onde a cultura de entusiastas da Gazoo Racing é mais consolidada.

A Toyota confirmou que a produção será limitada e destinada prioritariamente ao Japão, América do Norte e Austrália. No mercado japonês, as negociações de compra terão início através do aplicativo oficial da marca no segundo semestre de 2026, com as entregas globais programadas para começar a partir de 2027.

Embora o GR Corolla padrão faça parte do portfólio de esportivos oferecidos em diversos países, esta variante extrema GRMN foi projetada para nichos específicos, mantendo sua aura de exclusividade global.