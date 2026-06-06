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TOYOTA GR COROLLA MORIZO RR

Lançamento mundial: o novo Corolla mais potente e radical da história

Nova variante GRMN eleva o patamar da divisão Gazoo Racing

Jair Mendonça Jr
Por
Toyota GR Corolla Morizo RR
Toyota GR Corolla Morizo RR - Foto: Divulgação Toyota

O recém-anunciado GRMN Corolla chega ao mercado global como a versão mais extrema já produzida pela fabricante, trazendo inovações técnicas que o posicionam como uma referência absoluta em performance e exclusividade.

Engenharia de pista para as ruas

O modelo mantém o motor 1.6 turbo de três cilindros, mas recebeu um ajuste fino que eleva seu torque para impressionantes 42,3 kgfm, aliado a uma potência de 304 cv.

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Para garantir o máximo desempenho, a Toyota focou em uma "dieta" rigorosa: o veículo ficou 30 kg mais leve do que o GR Corolla convencional, graças à remoção dos bancos traseiros e ao uso extensivo de materiais nobres.

Painel do Toyota GR Corolla Morizo RR
Painel do Toyota GR Corolla Morizo RR - Foto: Divulgação Toyota

Aerodinâmica e precisão

Desenvolvido sob o olhar atento de Akio Toyoda, o carro foi esculpido em circuitos como Nürburgring. Entre os diferenciais técnicos, destacam-se:

  • Capô em fibra de carbono: com aberturas funcionais para otimizar o resfriamento.
  • Aerofólio ajustável: permite até cinco níveis de inclinação para maximizar o downforce em diferentes condições de pilotagem.
  • Setup de competição: rodas BBS forjadas de 18 polegadas calçadas com pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, garantindo aderência extrema.
Rodas do Toyota GR Corolla Morizo RR
Rodas do Toyota GR Corolla Morizo RR - Foto: Divulgação Toyota

Filosofia Gazoo Racing

Traseira do GRMN Corolla
Traseira do GRMN Corolla - Foto: Divulgação Toyota

A sigla GRMN (Gazoo Racing Masters of Nürburgring) não é utilizada à toa. Segundo a própria marca, o foco deste projeto foi transformar o hatch em uma máquina capaz de dominar o "inferno verde". A precisão na condução é garantida por uma direção elétrica recalibrada e um sistema de tração integral GR Four aprimorado.

O lançamento reforça o compromisso da Toyota com a paixão automobilística. Enquanto o mercado aguarda a chegada das primeiras unidades às ruas em 2027, o modelo se consolida como o capítulo mais ousado na trajetória recente do Corolla, provando que, mesmo em tempos de transição energética, a marca não abre mão do DNA de performance.

Disponibilidade e mercado

O GRMN Corolla chega com uma estratégia de distribuição seletiva, focada em mercados estratégicos onde a cultura de entusiastas da Gazoo Racing é mais consolidada.

A Toyota confirmou que a produção será limitada e destinada prioritariamente ao Japão, América do Norte e Austrália. No mercado japonês, as negociações de compra terão início através do aplicativo oficial da marca no segundo semestre de 2026, com as entregas globais programadas para começar a partir de 2027.

Embora o GR Corolla padrão faça parte do portfólio de esportivos oferecidos em diversos países, esta variante extrema GRMN foi projetada para nichos específicos, mantendo sua aura de exclusividade global.

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