Evento neste domingo reúne 500 veículos modificados em shopping

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A 6ª edição do AutoShow, que acontece no Parque Shopping Bahia, promete transformar o galpão de eventos e a pista de manobras em um ponto de encontro para entusiastas de carros modificados.

6ª edição do AutoShow, que acontece no Parque Shopping Bahia - Foto: Gustavo - GS MEDIA

Com uma expectativa de reunir cerca de 500 veículos, e diferente de encontros convencionais do segmento, a organização reforça que o perfil é voltado para a valorização do design e da personalização.

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E reforça que não são permitidos sons automotivos, manobras, drifts ou burnouts, para garantir um ambiente organizado e voltado para a apreciação técnica.

Atrações e destaques

Um dos principais nomes do cenário automotivo nacional, o influenciador Fábio D2M, marca presença pela primeira vez em solo baiano para registrar a movimentação do evento. Ao lado de Ítalo Esparrados, ele integra o time de criadores de conteúdo que reforçam a visibilidade do encontro.

A programação também contempla o campeonato de carros rebaixados, que premiará os três primeiros colocados nas categorias de suspensão a ar, fixa e de rosca.

Segundo Nauan dos Santos Cardoso, organizador do evento, a proposta é elevar o padrão dos encontros do gênero. “O diferencial do AutoShow é justamente essa proposta mais organizada e familiar. A gente valoriza a exposição dos carros e o cuidado com cada detalhe”, destaca.

Expectativa de público

6ª edição do AutoShow, que acontece no Parque Shopping Bahia - Foto: Gustavo - GS MEDIA

Após reunir 1.200 pessoas na edição de 2025, o AutoShow projeta um crescimento expressivo. Com a infraestrutura integrada ao Parque Shopping Bahia, o evento tem capacidade para receber mais de 3 mil visitantes ao longo do dia, oferecendo comodidade, praça de alimentação e acesso às lojas do centro comercial.

6ª edição do AutoShow, que acontece no Parque Shopping Bahia - Foto: Gustavo - GS MEDIA

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