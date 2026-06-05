Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

AUTOSHOW

Evento neste domingo reúne 500 veículos modificados em shopping

AutoShow contará com atrações nacionais e foco no público familiar

Jair Mendonça Jr
Por
Público confere exposição de carros modificados no AutoShow, em Lauro
Público confere exposição de carros modificados no AutoShow, em Lauro - Foto: Gustavo - GS MEDIA

A 6ª edição do AutoShow, que acontece no Parque Shopping Bahia, promete transformar o galpão de eventos e a pista de manobras em um ponto de encontro para entusiastas de carros modificados.

6ª edição do AutoShow, que acontece no Parque Shopping Bahia
6ª edição do AutoShow, que acontece no Parque Shopping Bahia - Foto: Gustavo - GS MEDIA

Com uma expectativa de reunir cerca de 500 veículos, e diferente de encontros convencionais do segmento, a organização reforça que o perfil é voltado para a valorização do design e da personalização.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

E reforça que não são permitidos sons automotivos, manobras, drifts ou burnouts, para garantir um ambiente organizado e voltado para a apreciação técnica.

Atrações e destaques

Um dos principais nomes do cenário automotivo nacional, o influenciador Fábio D2M, marca presença pela primeira vez em solo baiano para registrar a movimentação do evento. Ao lado de Ítalo Esparrados, ele integra o time de criadores de conteúdo que reforçam a visibilidade do encontro.

A programação também contempla o campeonato de carros rebaixados, que premiará os três primeiros colocados nas categorias de suspensão a ar, fixa e de rosca.

Segundo Nauan dos Santos Cardoso, organizador do evento, a proposta é elevar o padrão dos encontros do gênero. “O diferencial do AutoShow é justamente essa proposta mais organizada e familiar. A gente valoriza a exposição dos carros e o cuidado com cada detalhe”, destaca.

Expectativa de público

6ª edição do AutoShow, que acontece no Parque Shopping Bahia
6ª edição do AutoShow, que acontece no Parque Shopping Bahia - Foto: Gustavo - GS MEDIA

Após reunir 1.200 pessoas na edição de 2025, o AutoShow projeta um crescimento expressivo. Com a infraestrutura integrada ao Parque Shopping Bahia, o evento tem capacidade para receber mais de 3 mil visitantes ao longo do dia, oferecendo comodidade, praça de alimentação e acesso às lojas do centro comercial.

6ª edição do AutoShow, que acontece no Parque Shopping Bahia
6ª edição do AutoShow, que acontece no Parque Shopping Bahia - Foto: Gustavo - GS MEDIA

Serviço

  • Evento: AutoShow – 6ª edição
  • Data: 7 de junho de 2026 (domingo)
  • Horário: 10h às 20h
  • Local: Galpão de Eventos e Pista de Manobras – Parque Shopping Bahia
  • Ingressos: A partir de R$ 20 (pedestre) e R$ 70 (carro + condutor).
  • Vendas: aqui

Leia Também:

EXPERIÊNCIA DIGITAL

GWM Ora 05: autonomia e detalhes do elétrico em pré-venda no Brasil
GWM Ora 05: autonomia e detalhes do elétrico em pré-venda no Brasil imagem

DESCONTINUADOS

Carros que saem de linha em 2026: veja se o seu está na lista
Carros que saem de linha em 2026: veja se o seu está na lista imagem

MECÂNICO LEGAL

Ar-condicionado parou de gelar? Nem sempre o problema é o gás; veja
Ar-condicionado parou de gelar? Nem sempre o problema é o gás; veja imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas