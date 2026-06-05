AUTOSHOW
Evento neste domingo reúne 500 veículos modificados em shopping
AutoShow contará com atrações nacionais e foco no público familiar
A 6ª edição do AutoShow, que acontece no Parque Shopping Bahia, promete transformar o galpão de eventos e a pista de manobras em um ponto de encontro para entusiastas de carros modificados.
Com uma expectativa de reunir cerca de 500 veículos, e diferente de encontros convencionais do segmento, a organização reforça que o perfil é voltado para a valorização do design e da personalização.
E reforça que não são permitidos sons automotivos, manobras, drifts ou burnouts, para garantir um ambiente organizado e voltado para a apreciação técnica.
Atrações e destaques
Um dos principais nomes do cenário automotivo nacional, o influenciador Fábio D2M, marca presença pela primeira vez em solo baiano para registrar a movimentação do evento. Ao lado de Ítalo Esparrados, ele integra o time de criadores de conteúdo que reforçam a visibilidade do encontro.
A programação também contempla o campeonato de carros rebaixados, que premiará os três primeiros colocados nas categorias de suspensão a ar, fixa e de rosca.
Segundo Nauan dos Santos Cardoso, organizador do evento, a proposta é elevar o padrão dos encontros do gênero. “O diferencial do AutoShow é justamente essa proposta mais organizada e familiar. A gente valoriza a exposição dos carros e o cuidado com cada detalhe”, destaca.
Expectativa de público
Após reunir 1.200 pessoas na edição de 2025, o AutoShow projeta um crescimento expressivo. Com a infraestrutura integrada ao Parque Shopping Bahia, o evento tem capacidade para receber mais de 3 mil visitantes ao longo do dia, oferecendo comodidade, praça de alimentação e acesso às lojas do centro comercial.
Serviço
- Evento: AutoShow – 6ª edição
- Data: 7 de junho de 2026 (domingo)
- Horário: 10h às 20h
- Local: Galpão de Eventos e Pista de Manobras – Parque Shopping Bahia
- Ingressos: A partir de R$ 20 (pedestre) e R$ 70 (carro + condutor).
- Vendas: aqui