Luz da injeção acendeu no painel? Saiba o que fazer e evite golpes

Você está dirigindo tranquilamente quando, de repente, um símbolo amarelo ou alaranjado em formato de motor se acende no painel. O coração acelera e o pânico se instala. A luz da injeção eletrônica é uma das sinalizações que mais causam temor nos motoristas, mas o episódio deste domingo, 07, do quadro "Mecânico Legal", vai te ajudar a manter a calma e a economizar dinheiro.

Mecânico Legal - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

A grande verdade é que essa luz funciona como o sistema nervoso do carro: ela avisa que algo não está funcionando como deveria no motor ou no escapamento. Porém, o diagnóstico nem sempre significa uma conta astronômica na oficina.

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O primeiro teste: foi logo após abastecer?

Antes de entrar em desespero, tente se lembrar do caminho que fez. Você acabou de sair de um posto de combustível desconhecido? Se a resposta for sim, há uma enorme chance de a luz ter acendido por conta de combustível adulterado ou de má qualidade.

Quando a gasolina ou o etanol têm excesso de água ou solventes, a queima no motor fica irregular. Os sensores do escapamento (chamados de sonda lambda) percebem o erro imediatamente e acendem o alerta no painel.

Dica de ouro

Se o carro não estiver falhando, o segredo é rodar até o tanque baixar e completá-lo em um posto de extrema confiança com combustível aditivado ou de alta octanagem. Na maioria das vezes, após alguns quilômetros queimando o combustível bom, a luz se apaga sozinha.

Luz fixa vs. luz piscando: aprenda a diferenciar

O comportamento da luz amarela diz muito sobre a gravidade do problema. Entender essa diferença pode salvar o motor do seu veículo de um estrago irreversível:

Luz acesa e fixa : o carro funciona normalmente, sem falhas ou perda de força. Isso indica um erro simples e persistente, como um sensor de oxigênio sujo, velas gastas ou até mesmo a tampa do bocal de combustível mal fechada. Você pode dirigir até uma oficina sem pressa.

: o carro funciona normalmente, sem falhas ou perda de força. Isso indica um erro simples e persistente, como um sensor de oxigênio sujo, velas gastas ou até mesmo a tampa do bocal de combustível mal fechada. Você pode dirigir até uma oficina sem pressa. Luz piscando sem parar : atenção total! Se a luz estiver piscando e o motor estiver fraco ou falhando, há um problema grave de ignição (como uma bobina queimada ou bico entupido). Isso significa que combustível puro está descendo para o escapamento e pode derreter o catalisador. Pare o carro imediatamente e chame o guincho.

Como funciona o diagnóstico na oficina

Para resolver o problema da luz acesa, a oficina precisa conectar um aparelho chamado scanner automotivo no computador de bordo do veículo. Esse aparelho lê um código de erro enviado pelo carro.

Para não cair em golpes, exija que o mecânico lhe mostre o código gerado no visor do aparelho antes de aprovar qualquer serviço. Muitas oficinas cobram caro alegando que é necessário trocar "toda a injeção do carro", quando o scanner apontava apenas a necessidade de trocar um jogo de velas que custa em média de R$ 120.

O quadro Mecânico Legal fica por aqui, mas no próximo domingo, 21, traremos mais um conteúdo prático para você rodar tranquilo e proteger seu bolso. Até a próxima!