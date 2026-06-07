Chevrolet lança Onix Plus 2027: modelo foca em eficiência e consumo

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O mercado automotivo brasileiro recebe, em junho de 2026, a nova linha Chevrolet Onix Plus 2027. Com foco estratégico na eficiência energética, o sedã mais vendido da categoria reforça seu posicionamento com uma novidade técnica que promete atrair o público atento ao bolso e ao meio ambiente: a inédita versão ECO.

O diferencial da motorização ECO

A principal aposta da General Motors para esta atualização é a introdução do Onix Plus ECO. Diferente das versões convencionais, esta variante foi desenvolvida para rodar exclusivamente com etanol.

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Segundo dados da fabricante, o motor passou por uma recalibragem profunda em seu módulo de injeção e ignição. O resultado é uma eficiência térmica otimizada que garante ao modelo um consumo de 11,1 km/l em ciclo rodoviário utilizando apenas o combustível vegetal.

A estratégia mira diretamente o consumidor que busca performance com menor custo por quilômetro rodado.

Conectividade e conforto na linha 2027

Interna do Chevrolet lança Onix Plus 2027 - Foto: Divulgação Chevrolet

Além da motorização focada no etanol, a linha 2027 traz atualizações voltadas à experiência do usuário, um pilar que tem sido decisivo no setor automotivo:

Todos os modelos da linha 2027 passam a contar com o plano OnStar Basics liberado por oito anos, sem custo adicional, reforçando a segurança e o monitoramento do veículo.

A versão topo de linha, Premier, recebeu novos revestimentos internos, buscando elevar a percepção de sofisticação e conforto, respondendo a críticas anteriores sobre o uso de plásticos rígidos.

O sistema multimídia MyLink foi refinado para uma conexão mais fluida com o aplicativo myChevrolet, permitindo comandos remotos mais rápidos, como o travamento de portas e o acompanhamento de telemetria em tempo real.

Versões e valores

Versões do Chevrolet Onix - Foto: Divulgação Chevrolet

A linha 2027 do Chevrolet Onix Plus chega ao mercado com uma tabela de preços diversificada, atendendo desde o consumidor que busca o modelo de entrada até quem prefere o refinamento da versão topo de linha.

O modelo de entrada, com motor 1.0 aspirado (MT), está posicionado com valor sugerido de R$ 110.090. Para quem busca a opção intermediária com câmbio manual, o Onix Plus Turbo MT é oferecido por R$ 108.990.

A grande novidade da linha, a versão Turbo AT ECO, focada exclusivamente em etanol e maior eficiência, chega com preço de tabela de R$ 106.990, podendo ser encontrada em ações promocionais de lançamento por R$ 103.990.

Para os clientes que optam pela conveniência do câmbio automático nas configurações tradicionais, o Onix Plus Turbo AT tem preço de R$ 114.190. Já as versões mais completas da gama, voltadas ao conforto e tecnologia, possuem valores de R$ 120.190 para a configuração LTZ e R$ 125.290 para a versão topo de linha, a Premier.

Análise de mercado

O Onix Plus 2027 mantém a base mecânica que consolidou o sucesso do sedã (motores 1.0 aspirado e 1.0 Turbo com câmbio de seis marchas), focando em ajustes de refinamento.

Com a chegada da variante ECO, a Chevrolet busca estancar o avanço de concorrentes como o Hyundai HB20S, que têm investido pesado em economia.

Para o consumidor, a atualização sugere uma manutenção da robustez característica, agora com uma oferta mais clara de nicho para quem deseja um sedã versátil, conectado e com ganhos reais de consumo.