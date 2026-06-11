Fiat Argo 2026: tudo sobre a nova geração, versões e preços no Brasil

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A nova geração do Fiat Argo 2026 está prestes a chegar às concessionárias, trazendo uma mudança estrutural. Baseado na plataforma global CMP Smart Car e com inspiração no design do Grande Panda europeu, o modelo promete elevar o patamar de tecnologia e eficiência da marca italiana no Brasil.

O que muda no Novo Fiat Argo 2026?

A principal mudança é a adoção da arquitetura Stellantis Smart Car. Diferente do modelo atual, que foca no custo-benefício tradicional, o novo Argo 2026 foi desenhado para integrar sistemas de eletrificação e uma segurança estrutural superior.

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Principais diferenciais técnicos

Plataforma CMP: maior espaço interno e capacidade para suspensões mais robustas, preparadas para as ruas brasileiras.

maior espaço interno e capacidade para suspensões mais robustas, preparadas para as ruas brasileiras. Tecnologia Bio-Hybrid : a grande aposta da marca. O sistema T200 Hybrid (híbrido leve de 12V) promete reduzir o consumo de combustível e diminuir as emissões de carbono, sem a necessidade de recarga externa.

: a grande aposta da marca. O sistema T200 Hybrid (híbrido leve de 12V) promete reduzir o consumo de combustível e diminuir as emissões de carbono, sem a necessidade de recarga externa. Arquitetura eletrônica : o painel será totalmente digital, com conectividade de nova geração e assistentes de condução (ADAS) mais precisos.

Versões esperadas e motorização

A Fiat deve manter uma estratégia de escalonamento para atender tanto o público de entrada quanto quem busca um hatch moderno e eficiente.

Versão de entrada (1.0 Firefly) : focada em frotistas e compradores que buscam economia extrema. Manterá o motor 1.0 aspirado de 3 cilindros e câmbio manual.

: focada em frotistas e compradores que buscam economia extrema. Manterá o motor 1.0 aspirado de 3 cilindros e câmbio manual. Versões intermediárias (1.3 CVT): a opção de maior sucesso, equilibrando a confiabilidade do motor 1.3 aspirado com o conforto do câmbio automático CVT que simula 7 velocidades.

a opção de maior sucesso, equilibrando a confiabilidade do motor 1.3 aspirado com o conforto do câmbio automático CVT que simula 7 velocidades. Versão de topo (T200 Hybrid) : o grande destaque. Equipado com o motor 1.0 Turbo associado ao sistema híbrido leve, este conjunto entregará agilidade urbana e alto torque em baixas rotações.

Estimativa de preços (linha 2026)

Embora a Fiat ainda não tenha divulgado a tabela oficial para a nova geração, o posicionamento de mercado indica uma leve elevação devido ao incremento tecnológico:

Valores baseados em estimativas de mercado e política de preços da Stellantis. Os valores reais podem variar conforme impostos estaduais e opcionais - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Vale a pena esperar o novo Argo 2026?

Sim, se você busca tecnologia e eficiência. O sistema híbrido leve será um divisor de águas, especialmente pela economia de combustível e pelo selo de sustentabilidade.

Não, se você precisa de um carro agora e valoriza a manutenção simples. O Argo atual, com o robusto motor 1.3 e câmbio CVT, já provou sua durabilidade e costuma ter um custo de manutenção mais baixo a longo prazo, além de ofertas agressivas de fim de estoque com a chegada da novidade.