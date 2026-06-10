Salvador vence Paris em ranking de destinos mais desejados por casais; veja a lista

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Viajar a dois continua sendo uma das formas preferidas dos brasileiros para celebrar o Dia dos Namorados. E, neste ano, Salvador garantiu espaço entre os destinos mais desejados do país para quem pretende aproveitar a data em clima de romance.

Dados divulgados pelo KAYAK, um dos principais buscadores de viagens do mundo, colocam a capital baiana na nona posição entre os destinos mais pesquisados para viagens entre os dias 5 e 14 de junho.

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Paisagens lideram preferência dos casais

O levantamento também mostrou o que mais pesa na escolha de uma viagem romântica. Para 42% dos brasileiros entrevistados, as paisagens de tirar o fôlego são o principal fator considerado no momento de planejar uma escapada a dois.

Na sequência aparecem destinos menos movimentados, citados por 22% dos participantes, experiências culturais, com 18%, e opções ligadas à vida noturna e atividades sociais, mencionadas por 9%.

Segundo Carolina Montenegro, Vice-Presidente Sênior de Marca Global & Marketing B2B do KAYAK, os brasileiros estão priorizando viagens mais curtas para celebrar a data.

“Para celebrar a data este ano, percebemos que os brasileiros estão optando por viagens mais curtas ao invés de encarar voos longos, e se o objetivo da maioria dos casais é desfrutar de paisagens únicas, todos os destinos em alta oferecem visuais que combinam perfeitamente com o clima que a celebração pede, seja pé na areia nas praias paradisíacas do Nordeste ou degustando da gastronomia típica de inverno da região Sul”, declarou.

Salvador aparece entre os destinos mais buscados



No ranking elaborado pela plataforma, Salvador figura entre os dez destinos mais procurados pelos brasileiros para o período do Dia dos Namorados. O levantamento considera buscas por voos de ida e volta em classe econômica.

Além da capital baiana, a lista reúne cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Recife, Brasília, Santiago, Porto Alegre, Fortaleza e Buenos Aires.

Confira o ranking:

São Paulo (SP) – R$ 706 Rio de Janeiro (RJ) – R$ 676 Foz do Iguaçu (PR) – R$ 961 Recife (PE) – R$ 954 Brasília (DF) – R$ 750 Santiago (Chile) – R$ 1.575 Porto Alegre (RS) – R$ 696 Fortaleza (CE) – R$ 1.195 Salvador (BA) – R$ 819 Buenos Aires (Argentina) – R$ 1.512

Praia da barra, em Salvador - Foto: Denisse<Salazar

Praias e cenários marcantes impulsionam buscas



De acordo com a pesquisa, destinos como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Foz do Iguaçu atraem especialmente os viajantes que desejam contemplar belas paisagens ou aproveitar o clima de praia durante a viagem romântica.

Outro dado revelado pela pesquisa é que 42% dos brasileiros afirmaram estar dispostos a investir mais em privacidade durante a viagem, enquanto 29% demonstraram interesse em hospedagens diferenciadas e exclusivas.

Já 22% dos entrevistados disseram que pagariam mais para viver experiências especiais ao longo da viagem, como passeios e atividades exclusivas.

Praia de Copacabana, Rio de Janeiro - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Nem uma decepção amorosa afasta os viajantes



A pesquisa também investigou como os brasileiros lidam com lembranças românticas ligadas a viagens.

Questionados sobre a possibilidade de voltar a um destino após viver uma experiência amorosa negativa durante a viagem, 52% responderam que retornariam ao local sem problemas. Outros 32% disseram que poderiam voltar futuramente, desde que o tempo passasse ou uma nova companhia ajudasse a criar novas memórias.

Os dados fazem parte do Guia do Dia dos Namorados 2026 do KAYAK, elaborado a partir de uma pesquisa realizada com 2 mil brasileiros que viajaram nos últimos anos e pretendem continuar viajando nos próximos 12 meses.