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Salvador vence Paris em ranking de destinos mais desejados por casais; veja a lista
Capital baiana aparece entre os dez destinos mais buscados por casais para viajar
Viajar a dois continua sendo uma das formas preferidas dos brasileiros para celebrar o Dia dos Namorados. E, neste ano, Salvador garantiu espaço entre os destinos mais desejados do país para quem pretende aproveitar a data em clima de romance.
Dados divulgados pelo KAYAK, um dos principais buscadores de viagens do mundo, colocam a capital baiana na nona posição entre os destinos mais pesquisados para viagens entre os dias 5 e 14 de junho.
Paisagens lideram preferência dos casais
O levantamento também mostrou o que mais pesa na escolha de uma viagem romântica. Para 42% dos brasileiros entrevistados, as paisagens de tirar o fôlego são o principal fator considerado no momento de planejar uma escapada a dois.
Na sequência aparecem destinos menos movimentados, citados por 22% dos participantes, experiências culturais, com 18%, e opções ligadas à vida noturna e atividades sociais, mencionadas por 9%.
Segundo Carolina Montenegro, Vice-Presidente Sênior de Marca Global & Marketing B2B do KAYAK, os brasileiros estão priorizando viagens mais curtas para celebrar a data.
“Para celebrar a data este ano, percebemos que os brasileiros estão optando por viagens mais curtas ao invés de encarar voos longos, e se o objetivo da maioria dos casais é desfrutar de paisagens únicas, todos os destinos em alta oferecem visuais que combinam perfeitamente com o clima que a celebração pede, seja pé na areia nas praias paradisíacas do Nordeste ou degustando da gastronomia típica de inverno da região Sul”, declarou.
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Salvador aparece entre os destinos mais buscados
No ranking elaborado pela plataforma, Salvador figura entre os dez destinos mais procurados pelos brasileiros para o período do Dia dos Namorados. O levantamento considera buscas por voos de ida e volta em classe econômica.
Além da capital baiana, a lista reúne cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Recife, Brasília, Santiago, Porto Alegre, Fortaleza e Buenos Aires.
Confira o ranking:
- São Paulo (SP) – R$ 706
- Rio de Janeiro (RJ) – R$ 676
- Foz do Iguaçu (PR) – R$ 961
- Recife (PE) – R$ 954
- Brasília (DF) – R$ 750
- Santiago (Chile) – R$ 1.575
- Porto Alegre (RS) – R$ 696
- Fortaleza (CE) – R$ 1.195
- Salvador (BA) – R$ 819
- Buenos Aires (Argentina) – R$ 1.512
Praias e cenários marcantes impulsionam buscas
De acordo com a pesquisa, destinos como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Foz do Iguaçu atraem especialmente os viajantes que desejam contemplar belas paisagens ou aproveitar o clima de praia durante a viagem romântica.
Outro dado revelado pela pesquisa é que 42% dos brasileiros afirmaram estar dispostos a investir mais em privacidade durante a viagem, enquanto 29% demonstraram interesse em hospedagens diferenciadas e exclusivas.
Já 22% dos entrevistados disseram que pagariam mais para viver experiências especiais ao longo da viagem, como passeios e atividades exclusivas.
Nem uma decepção amorosa afasta os viajantes
A pesquisa também investigou como os brasileiros lidam com lembranças românticas ligadas a viagens.
Questionados sobre a possibilidade de voltar a um destino após viver uma experiência amorosa negativa durante a viagem, 52% responderam que retornariam ao local sem problemas. Outros 32% disseram que poderiam voltar futuramente, desde que o tempo passasse ou uma nova companhia ajudasse a criar novas memórias.
Os dados fazem parte do Guia do Dia dos Namorados 2026 do KAYAK, elaborado a partir de uma pesquisa realizada com 2 mil brasileiros que viajaram nos últimos anos e pretendem continuar viajando nos próximos 12 meses.