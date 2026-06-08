"Suíça do Nordeste": conheça destino que encanta pelo clima frio

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Conhecida como a "Suíça do Nordeste", a cidade de Guaramiranga está situada na Serra de Baturité, a cerca de 105 km de Fortaleza, no Ceará. O destino atrai turistas pelo clima ameno, com temperaturas que podem chegar a 17°C.

A cidade preserva casarões antigos e coloridos, com destaque para construções datadas de 1887 e 1926. Com pouco mais de 5,8 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município pode ser percorrido a pé.

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O que fazer em Guaramiranga?

O destino oferece inúmeras opções de lazer, com praças floridas, cafés coloniais e sítios que cultivam flores e café. Entre as principais atrações, destacam-se:

Travessa Ciro Café: uma ruela decorada e artística, ideal para fotografias.

Termômetro da cidade: local onde os turistas registram as baixas temperaturas.

A Igreja Nossa Senhora da Conceição: local oferece uma vista privilegiada da região, que originalmente se chamava Vila Conceição.

Igreja da Gruta: caminho é decorado com esculturas da Via Sacra, embora o acesso interno possa estar restrito em certos períodos.

Museu Epcar: espaço trata da história da aviação e de personalidades locais.

Mosteiro dos Jesuítas: antigo convento em Baturité, a cerca de 20 minutos, que preserva cantos gregorianos pela manhã.

Sítio Águas Finas: passeio guiado por nascentes e mata nativa, com trilha que recupera a história do café na serra.

Como chegar no destino?

O caminho mais tradicional é saindo pelo Anel Viário em direção à rodovia CE-060, passando por cidades como Redenção e Baturité. Outra alternativa rodoviária é seguir pela BR-020 até o distrito de Inhuporanga, acessando depois a CE-253 e a CE-356.

Viajantes que vêm de outros estados tem a opção de desembarcar no Aeroporto Internacional de Fortaleza e, seguir a viagem alugando um carro, contratando um serviço de transfer privativo ou pegando um táxi até os locais de embarque coletivo.