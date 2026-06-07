Voos mais baratos? Governo negocia chegada de duas companhias aéreas

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Viajar de avião pagando menos pode ficar mais fácil nos próximos anos. O governo federal trabalha para trazer ao Brasil duas companhias aéreas de baixo custo, conhecidas como low-cost, com a expectativa de ampliar a concorrência e aumentar a oferta de voos no país.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, as empresas que estão no radar do governo são as chilenas JetSMART e Sky Airline. As duas já operam rotas internacionais para destinos brasileiros, mas ainda não realizam voos domésticos no país.

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Governo aposta em integração no Mercosul

A estratégia faz parte de uma proposta de mercado único da aviação dentro do Mercosul, que está sendo elaborada pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

A ideia é permitir que companhias aéreas que atuam em um dos países do bloco tenham mais liberdade para operar também nos demais mercados integrantes, ampliando a integração do setor aéreo na região.

Com isso, empresas brasileiras poderiam oferecer serviços em outros países do Mercosul, enquanto companhias estrangeiras ganhariam espaço para atuar no mercado nacional.

Entraves ainda dificultam chegada das empresas



A tentativa de atrair companhias low-cost não é novidade. Há anos o Brasil busca ampliar a participação desse modelo de negócio, conhecido por operar com tarifas mais baixas.

No entanto, as negociações costumam enfrentar obstáculos relacionados ao ambiente regulatório brasileiro.

Entre os principais desafios apontados pelo setor estão o elevado número de processos judiciais envolvendo companhias aéreas e as obrigações impostas às empresas em casos de atrasos e cancelamentos de voos, inclusive quando provocados por fatores externos.

Definição pode acontecer nos próximos meses

O Ministério de Portos e Aeroportos pretende apresentar a proposta de integração aérea do Mercosul ainda neste mês.

A expectativa do governo é concluir os principais pontos do acordo até setembro. Depois dessa etapa, o texto ainda precisará passar pelo processo de regulamentação antes de entrar em vigor.

Caso o plano avance, JetSMART e Sky Airline poderão se tornar as primeiras companhias low-cost estrangeiras a disputar espaço no mercado doméstico brasileiro, aumentando as opções para os passageiros e ampliando a concorrência no setor.