Bahia coloca duas praias entre as 100 melhores do mundo; veja ranking

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A Bahia voltou a ganhar destaque internacional quando o assunto é turismo de natureza. Duas praias do estado apareceram na lista das 100 melhores praias do mundo, elaborada pela cervejaria Corona no ranking "Beach 100", que celebra os 100 anos da marca e reúne alguns dos destinos mais impressionantes do planeta.

Entre os cenários baianos selecionados estão a Praia da Engenhoca, em Itacaré, e Taipu de Fora, na Península de Maraú. As duas foram incluídas na relação ao lado de destinos paradisíacos espalhados por diferentes continentes.

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Ao todo, o Brasil emplacou 11 praias na seleção internacional.

Bahia divide espaço com destinos famosos

Além das representantes baianas, o ranking também destacou locais conhecidos do turismo nacional, como a Baía do Sancho, Copacabana, São Miguel dos Milagres, a Praia do Madeiro, em Pipa, e a Praia de Atins, nos Lençóis Maranhenses.

A única representante da Região Norte foi a Ilha do Amor, apontada pela publicação como um dos lugares mais deslumbrantes do mundo para relaxar e aproveitar a conexão com a natureza.

Segundo a descrição do ranking, o destino paraense é um convite para nadar em águas cristalinas, contemplar o pôr do sol e vivenciar a atmosfera única da Amazônia.

Refúgio preservado em Itacaré



Entre as praias baianas escolhidas, a Praia da Engenhoca se destaca pelo cenário praticamente intocado e pela forte ligação com o surfe.

Localizada em Itacaré, a faixa de areia é cercada por Mata Atlântica e tem acesso feito por trilha, característica que ajuda a preservar o ambiente natural. O local também chama atenção pelo encontro entre o mar e o Rio Burundanga, formando uma paisagem bastante procurada por visitantes.

A estrutura é simples, com algumas barracas e serviços básicos, mantendo a proposta de contato direto com a natureza.

Praia da Engenhoca, Itacaré - Foto: Reprodução

Piscinas naturais fazem sucesso em Maraú



Já Taipu de Fora, na Península de Maraú, é conhecida pelas piscinas naturais formadas entre recifes de corais.

O destino é considerado um dos cartões-postais do litoral baiano e atrai turistas interessados em mergulho e observação da vida marinha. O acesso costuma ser feito por Camamu, seguido de travessia para Barra Grande e deslocamento até a praia.

As águas transparentes e os extensos recifes transformaram a região em uma das mais procuradas do estado.

Taipu de Fora, na Península de Maraú - Foto: Reprodução

Brasil aparece duas vezes no Top 10 mundial



Além de colocar 11 praias na seleção geral, o Brasil também garantiu presença entre as dez melhores praias do mundo.

A Praia de Atins, nos Lençóis Maranhenses, apareceu na sétima posição do ranking global. Já a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, ficou em décimo lugar.

O topo da lista ficou com Zlatni Rat, na Croácia, seguida por Agia Anna, na Grécia, e pela Praia de Aiguablava, na Espanha.

Especialistas participaram da escolha

A seleção foi feita por um grupo de especialistas formado por fotógrafos, mergulhadores, surfistas, jornalistas de viagem e defensores dos oceanos.

Entre os jurados estavam o fotógrafo e cineasta Chris Burkard, a mergulhadora Sofía Gómez, a ativista Zandi Ndhlovu, o surfista Ramón Navarro, a ambientalista Emily Penn e a jornalista de viagens Anna Laura Wolff.

O resultado colocou novamente o litoral baiano em evidência internacional e reforçou a força do estado entre os principais destinos de praia do planeta.