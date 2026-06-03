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TURISMO

Vilarejo no Brasil encanta turistas com clima frio e opções de lazer

Destino é cercado por montanhas e arquitetura de influência europeia

Agatha Victoria Reis
Por
Monte Verde em Minas Gerais
Monte Verde em Minas Gerais - Foto: Divulgação

Um pequeno vilarejo escondido no Brasil está entre os destinos procurados por turistas que desejam aproveitar o inverno. O distrito de Monte Verde, localizado em Minas Gerais, está entre as opções que oferecem clima frio na estação.

O vilarejo, cercado por montanhas e ruas charmosas, é conhecido como a "Suíça Mineira" devido à sua arquitetura de influência europeia.

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O que fazer em Monte Verde?

Além de oferecer experiências como visitas a cachaçarias, chocolaterias e criadouros de trutas. O destino fornece inúmeras opções de lazer e turismo, em destaques estão:

  • Pedra Redonda: a trilha é um dos passeios mais populares, situada a 1.950 metros de altitude na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, oferecendo vistas panorâmicas das montanhas e da cidade.
  • Fazenda Esperança: uma das mais antigas da região, onde os visitantes podem realizar passeios de quadriciclo e conhecer uma Araucária centenária de aproximadamente 300 a 400 anos.
  • Avenida Monte Verde: concentra a maior parte do comércio, restaurantes e a arquitetura característica em estilo enxaimel

Gastronomia

A culinária local é diversificada, unindo a tradição mineira com influências europeias. Destacam-se as produções artesanais de queijos (como o Canastra meia cura), geleias, chocolates e o exótico licor de doce de leite.

Como chegar?

Para chegar a Monte Verde,o principal ponto de referência terrestre é a Rodovia Fernão Dias (BR-381).

Independentemente de onde seja iniciado, o trajeto final exige acessar a Saída 918 em Camanducaia e subir a serra por uma estrada sinuosa e totalmente asfaltada de aproximadamente 30 quilômetros.

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