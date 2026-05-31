Destino turístico passa a cobrar taxa de turistas nesta segunda-feira

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Os turistas que visitarem Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, passarão a pagar a Taxa de Turismo Sustentável (TTS). A cobrança entra em vigor nesta segunda-feira, 1º de junho, e custa R$ 50, com validade de 30 dias para acesso ao município e às ilhas da região.

Moradores locais, parentes de até segundo grau, prestadores de serviço, idosos acima de 60 anos, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência têm direito à gratuidade.

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Para garantir o benefício, é necessário realizar cadastro no portal Viva Angra. Mais de 12 mil moradores já emitiram a carteirinha digital do programa, que permite a validação dos dados e agiliza o acesso às ilhas.

Valores e mudanças

Outra mudança afeta os turistas que chegam por embarcações vindas de outros municípios.

Nesses casos, o visitante deverá pagar uma taxa de R$ 50 e comprovar permanência mínima de dois dias na cidade. Caso não apresente a comprovação, a cobrança será de R$ 100.

De acordo com o presidente da TurisAngra, Rodrigo Gouvea, a medida busca estimular a economia local.

“A iniciativa estimula a hospedagem regularizada, fortalece a economia local e valoriza os empreendimentos que atuam dentro das normas municipais”, afirmou.

A regra também se aplica aos visitantes que participam de passeios do tipo day use, ou seja, que permanecem apenas um dia na região.

Já os turistas que desembarcarem nas ilhas pela Estação Santa Luzia pagarão R$ 28. O valor será válido entre 1º de junho de 2026 e 1º de junho de 2027.

O que é a TTS?

A Taxa de Turismo Sustentável faz parte do programa Viva Angra - Sistema Digital do Turismo (SDT), criado pela prefeitura para fortalecer a preservação ambiental e modernizar o setor turístico do município.

A cobrança havia sido anunciada em 2025 e gerou debates entre empresários, moradores e representantes do turismo.

Segundo a TurisAngra, a medida passou por uma fase de testes e reuniões com representantes do setor. Durante esse processo, a Prefeitura de Angra dos Reis promoveu alterações nas Leis nº 4.507/2025 e nº 4.522/2025, responsáveis por regulamentar a nova taxa.

A prefeitura também anunciou a criação de um sistema de transparência para acompanhar informações como o número de turistas e os dados relacionados à TTS.

“A iniciativa fortalece o acesso à informação e contribui para um turismo mais organizado, planejado e sustentável para moradores, visitantes e toda a cidade”, afirmou o gestor.