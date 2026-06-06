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TURISMO

Viajar gastando menos? Veja ranking dos 10 países mais baratos

Ranking destaca destinos com hospedagem acessível, comida barata e atrações turísticas

Iarla Queiroz
Por
Quirguistão
Quirguistão - Foto: Divulgação

Quem está planejando as próximas férias e busca economizar sem abrir mão de experiências marcantes pode encontrar inspiração em uma nova lista divulgada pela revista Condé Nast Traveler. A publicação reuniu os 10 países mais baratos para viajar, levando em conta fatores como hospedagem, alimentação, transporte e atrações turísticas.

Segundo a revista, o diferencial desses destinos está na combinação de custos reduzidos e experiências de qualidade, permitindo que turistas aproveitem mais gastando menos.

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O que torna esses países tão baratos?

De acordo com a Condé Nast Traveler, muitos dos destinos selecionados oferecem acesso a museus, templos e sítios arqueológicos reconhecidos internacionalmente por valores bastante baixos ou até mesmo gratuitos.

A gastronomia também pesa na conta. Em vários desses países, é possível passar o dia experimentando comidas típicas de rua gastando menos de US$ 15, o equivalente a cerca de R$ 76 na cotação atual.

Outro ponto destacado pela publicação é o custo da hospedagem. Hotéis considerados de luxo nesses locais costumam ter preços muito inferiores aos praticados em destinos da Europa Ocidental e dos Estados Unidos.

Além disso, sistemas de transporte público eficientes e aplicativos de mobilidade com tarifas acessíveis ajudam a reduzir ainda mais os gastos dos viajantes.

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Confira os 10 países mais baratos para viajar

  1. Romênia
  2. Quirguistão
  3. Senegal
  4. Laos
  5. Peru
  6. Índia
  7. Sérvia
  8. Vietnã
  9. Gâmbia
  10. Egito

Destinos unem economia e experiências únicas

Para a revista, o principal atrativo da lista não está apenas nos preços baixos, mas na possibilidade de conhecer culturas diferentes sem comprometer o orçamento.

“Individualmente, cada um desses fatores é uma ótima vantagem. Juntos, eles mudam completamente o cálculo de uma viagem”, destacou a Condé Nast Traveler ao comentar os destinos selecionados.

Com opções espalhadas por quatro continentes, o ranking mostra que é possível conhecer lugares históricos, provar gastronomias tradicionais e explorar paisagens impressionantes sem precisar gastar uma fortuna.

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