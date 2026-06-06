Viajar gastando menos? Veja ranking dos 10 países mais baratos

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Quem está planejando as próximas férias e busca economizar sem abrir mão de experiências marcantes pode encontrar inspiração em uma nova lista divulgada pela revista Condé Nast Traveler. A publicação reuniu os 10 países mais baratos para viajar, levando em conta fatores como hospedagem, alimentação, transporte e atrações turísticas.

Segundo a revista, o diferencial desses destinos está na combinação de custos reduzidos e experiências de qualidade, permitindo que turistas aproveitem mais gastando menos.

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O que torna esses países tão baratos?

De acordo com a Condé Nast Traveler, muitos dos destinos selecionados oferecem acesso a museus, templos e sítios arqueológicos reconhecidos internacionalmente por valores bastante baixos ou até mesmo gratuitos.

A gastronomia também pesa na conta. Em vários desses países, é possível passar o dia experimentando comidas típicas de rua gastando menos de US$ 15, o equivalente a cerca de R$ 76 na cotação atual.

Outro ponto destacado pela publicação é o custo da hospedagem. Hotéis considerados de luxo nesses locais costumam ter preços muito inferiores aos praticados em destinos da Europa Ocidental e dos Estados Unidos.

Além disso, sistemas de transporte público eficientes e aplicativos de mobilidade com tarifas acessíveis ajudam a reduzir ainda mais os gastos dos viajantes.

Confira os 10 países mais baratos para viajar



Romênia Quirguistão Senegal Laos Peru Índia Sérvia Vietnã Gâmbia Egito

Destinos unem economia e experiências únicas

Para a revista, o principal atrativo da lista não está apenas nos preços baixos, mas na possibilidade de conhecer culturas diferentes sem comprometer o orçamento.

“Individualmente, cada um desses fatores é uma ótima vantagem. Juntos, eles mudam completamente o cálculo de uma viagem”, destacou a Condé Nast Traveler ao comentar os destinos selecionados.

Com opções espalhadas por quatro continentes, o ranking mostra que é possível conhecer lugares históricos, provar gastronomias tradicionais e explorar paisagens impressionantes sem precisar gastar uma fortuna.