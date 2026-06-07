Cidade na Chapada Diamantina é considerada a mais fria do Nordeste

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Diferentemente das altas temperaturas típicas da região Nordeste, uma cidade localizada no coração da Chapada Diamantina desafia esse estereótipo. Trata-se de Piatã, município baiano conhecido por registrar algumas das temperaturas mais baixas da região.

Situada a cerca de 1.268 metros de altitude, Piatã é considerada a cidade mais alta do Nordeste. Em áreas rurais, a altitude pode ultrapassar 1.500 metros, fator que contribui diretamente para a ocorrência de temperaturas bastante baixas durante o inverno.

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Em determinados períodos, os termômetros podem se aproximar de 1°C, enquanto os registros mais frequentes ficam em torno de 5°C nas madrugadas mais frias.

O clima diferenciado é resultado da localização do município entre serras da Chapada Diamantina, que favorecem a formação de neblina, noites frias e grande amplitude térmica, características que fazem com que a cidade apresente paisagens e condições climáticas incomuns para os padrões nordestinos.

O que fazer em Piatã

Além do frio, Piatã também se destaca pela produção de cafés especiais. O município ganhou reconhecimento internacional após produtores locais conquistarem prêmios importantes do setor, incluindo o Cup of Excellence, considerado uma das principais premiações mundiais da cafeicultura.

Entre os atrativos turísticos estão trilhas, cachoeiras de águas cristalinas, sítios arqueológicos com pinturas rupestres e o acesso ao Pico do Barbado, o ponto mais alto do Nordeste brasileiro, com 2.033 metros de altitude.

O centro histórico e as paisagens serranas também atraem visitantes em busca de contato com a natureza e temperaturas mais amenas.

Para quem deseja conhecer a cidade em seu período mais frio, os meses entre maio e julho costumam oferecer as menores temperaturas e condições ideais para atividades ao ar livre. Nessa época, o clima seco e o frio das madrugadas reforçam a fama de Piatã como um dos destinos mais peculiares do Nordeste brasileiro.