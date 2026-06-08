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Brasil coloca 11 praias entre as melhores do mundo; veja ranking

Bahia emplacou dois destinos na lista divulgada no Dia Mundial dos Oceanos

Isabela Cardoso
Por
Kitesurf em Atins (MA)
Kitesurf em Atins (MA) - Foto: Jeferson Stader/MTur

O Brasil colocou 11 praias entre as 100 melhores do mundo em um ranking internacional divulgado nesta segunda-feira, 8, em celebração ao Dia Mundial dos Oceanos.

A lista reúne destinos de diferentes regiões do país e inclui duas praias baianas entre os locais mais bem avaliados por especialistas do setor de turismo. O levantamento foi publicado pela plataforma The World's 50 Best Beaches, responsável pelo ranking Best Beaches in the World.

A seleção foi feita a partir da votação de mais de mil especialistas, entre jornalistas, influenciadores, blogueiros e profissionais ligados ao segmento de viagens de diversos países.

A liderança da lista ficou com Zlatni Rat, na Croácia. Em segundo lugar aparece Agia Anna, na Grécia, seguida pela Praia de Aiguablava, na Espanha. O Top 5 ainda conta com a Praia de Alegria, nas Filipinas, e a Praia de Anakena, localizada no Chile.

Bahia aparece com dois destinos na lista

A praia brasileira mais bem posicionada foi a Praia de Atins, localizada nos Lençóis Maranhenses, que apareceu na sétima colocação geral. Logo atrás está a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, considerada uma das mais famosas do país, ocupando o décimo lugar.

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A Bahia se destaca com duas praias presentes no ranking. A Praia da Engenhoca, em Itacaré, ocupa a 77ª colocação, enquanto a Praia de Taipu de Fora, na Península de Maraú, aparece em 92º lugar. Os dois destinos são conhecidos pelas águas cristalinas, piscinas naturais e pela forte presença do turismo ecológico.

Confira as praias brasileiras presentes no ranking

  • 7º lugar: Praia de Atins, nos Lençóis Maranhenses (MA)
  • 10º: Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE)
  • 24º: Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ)
  • 44º: Ilha Do Amor, em Alter do Chão (PA)
  • 46º: Praia do Madeiro, em Pipa (RN)
  • 77º: Praia da Engenhoca, em Itacaré (BA)
  • 78º: Praia do Bonete, em Ilhabela (SP)
  • 79º: Praia do Rosa, em Imbituba (SC)
  • 83º: Saco do Mamanguá, em Paraty (RJ)
  • 85º: Praia de São Miguel dos Milagres, na Rota Ecológica dos Milagres (AL)
  • 92º: Praia de Taipu de Fora, na Península de Maraú (BA)

Como o ranking é elaborado

Segundo os organizadores, a classificação leva em conta critérios como beleza natural, preservação ambiental, qualidade da água, experiência do visitante e singularidade da paisagem.

A publicação é divulgada anualmente e se tornou uma das principais referências internacionais para viajantes em busca dos melhores destinos de praia ao redor do mundo.

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Bahia praias Turismo

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