Brasil coloca 11 praias entre as melhores do mundo; veja ranking

O Brasil colocou 11 praias entre as 100 melhores do mundo em um ranking internacional divulgado nesta segunda-feira, 8, em celebração ao Dia Mundial dos Oceanos.



A lista reúne destinos de diferentes regiões do país e inclui duas praias baianas entre os locais mais bem avaliados por especialistas do setor de turismo. O levantamento foi publicado pela plataforma The World's 50 Best Beaches, responsável pelo ranking Best Beaches in the World.



A seleção foi feita a partir da votação de mais de mil especialistas, entre jornalistas, influenciadores, blogueiros e profissionais ligados ao segmento de viagens de diversos países.



A liderança da lista ficou com Zlatni Rat, na Croácia. Em segundo lugar aparece Agia Anna, na Grécia, seguida pela Praia de Aiguablava, na Espanha. O Top 5 ainda conta com a Praia de Alegria, nas Filipinas, e a Praia de Anakena, localizada no Chile.

Bahia aparece com dois destinos na lista

A praia brasileira mais bem posicionada foi a Praia de Atins, localizada nos Lençóis Maranhenses, que apareceu na sétima colocação geral. Logo atrás está a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha, considerada uma das mais famosas do país, ocupando o décimo lugar.

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A Bahia se destaca com duas praias presentes no ranking. A Praia da Engenhoca, em Itacaré, ocupa a 77ª colocação, enquanto a Praia de Taipu de Fora, na Península de Maraú, aparece em 92º lugar. Os dois destinos são conhecidos pelas águas cristalinas, piscinas naturais e pela forte presença do turismo ecológico.

Confira as praias brasileiras presentes no ranking

7º lugar: Praia de Atins, nos Lençóis Maranhenses (MA)

10º: Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE)

24º: Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ)

44º: Ilha Do Amor, em Alter do Chão (PA)

46º: Praia do Madeiro, em Pipa (RN)

77º: Praia da Engenhoca, em Itacaré (BA)

78º: Praia do Bonete, em Ilhabela (SP)

79º: Praia do Rosa, em Imbituba (SC)

83º: Saco do Mamanguá, em Paraty (RJ)

85º: Praia de São Miguel dos Milagres, na Rota Ecológica dos Milagres (AL)

92º: Praia de Taipu de Fora, na Península de Maraú (BA)

Como o ranking é elaborado

Segundo os organizadores, a classificação leva em conta critérios como beleza natural, preservação ambiental, qualidade da água, experiência do visitante e singularidade da paisagem.



A publicação é divulgada anualmente e se tornou uma das principais referências internacionais para viajantes em busca dos melhores destinos de praia ao redor do mundo.